Statistika (ne) laže: Marko Livaja više nije na vrhu HNL-a, prestigao ga je Martin Baturina

Rijeka je prije dva tjedna pobijedila Hajduk na Poljudu (3-1) i izbacila ga iz četvrtfinala Kupa. Nikada nije ugodno izgubiti od mrskog rivala na svome stadionu, ali nije to previše uzdrmalo Gattusovu momčad jer glavni cilj za ovu sezonu je vratiti titulu u Split nakon 20 godina. No, nakon nedjeljne prvenstvene utakmice, igrači Hajduka morat će se ozbiljno zapitati tijekom reprezentativne stanke.

Pokretanje videa... 01:03 Dalić: Livaja? Napravio sam sve, ali poštujem njegovu odluku. Fruk je najbolji u HNL-u | Video: 24sata/pixsell

Rijeka ih je pomela na Rujevici (3-0) i preuzela vrh HNL-a nakon 26 kola. Bila je to još jedna uvjerljiva i moćna predstava Riječana u derbiju, nakon što su razbili Dinamo, sada su uzeli mjeru i 'bilima'.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Splićanima nije mogao pomoći niti najbolji igrač lige Marko Livaja koji je ove sezone zabio 14 golova i devet puta asistirao. Pokušavao je nešto na Rujevici, ali uvijek je nekoga imao na leđima. Kada bi i primio loptu, dvojica bi se pojavila pored njega. U takvim okolnostima bilo je teško nešto napraviti, a i njegovi suigrači su podbacili. Kada on nije na najboljoj razini, pati i Hajduk, što nam je slikovito prezentirala utakmica s Rujevice.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Livaja vodi u svim rubrikama što se tiče učinka, a do sada je bio i najbolje ocijenjeni igrač HNL-a po Sofascoreu. Ipak, nakon 26. kola, s vrha ga je svrgnuo Dinamov Martin Baturina s ocjenom 7,47, dok je igrač Hajduka sada na 7.40. Zanimljivo, među top pet nalaze se trojica hajdukovaca, tu je Ivan Rakitić (7,27) i Michele Šego (7,26). Ispred njih je Ivan Smolčić s ocjenom 7,32, no on je početkom veljače otišao u talijanski Como.

Podsjećamo kako je riječ o goloj statistici, bez dojma, koja je često kao bikini, otkriva puno, ali i ne ono najbitnije. A to je da je, po mišljenju mnogih, Livaja najbolji igrač HNL-a, a najveći konkurent mu je Toni Fruk kojeg nema niti u top 5.