Livaji ovacije prepunih Gripa: Jedna od ljepših mojih godina, u životu se nekad tako namjesti

Momčad Kaurija osvojila je zadnje izdanje humanitarnog turnira Četiri kafića na splitskim Gripama gdje se na Štefanje okupilo 5000 gledatelja.

Najveće ovacije očekivano je dobio ljubimac splitske publike Marko Livaja, no nije uspio do naslova. Njegov Antique-Duje izgubio je u finalu 2-5, no to je bilo najmanje važno.

- Dvadeseta obljetnica turnira, dvorana je puna... Malo će biti nostalgije na kraju jer se ova lijepa priča završava. Možemo biti zadovoljni, najbitnije da smo prikupili novac za ljude kojima treba i da se nitko nije ozlijedio - rekao je Livaja.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Bronca sa SP-a je iza vas, uspješna godina...

- Jedna od ljepših godina, zadovoljan sam kao je sve ispalo. U životu se tako nekad namjesti i nadam se da ćemo i u budućnosti imati iste rezultate.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Gdje ćete biti iduće godine u ovo doba, 12 godina zaredom ste tu?

- Ne znam, još ne razmišljam toliko daleko. Vidjet ćemo.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Najčitaniji članci