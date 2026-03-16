Livajin dres ide u trofejnu sobu. Evo tko je još zabio 100 za 'bile'

Hajduk je na društvenim mrežama proslavio veliki jubilej ikone i kapetana Marka Livaje (32). Posvetio je objavu njegovu 100. golu u bijelom dresu koji je izazvao emotivne reakcije navijače i potvrdio njegov kultni status među splitskom publikom. Hajduk je podijelio dvije prigodne grafike na kojima Livaja pozira uz zlatni broj 100. Poruka koja prati fotografije sažima sve ono što on predstavlja klubu i navijačima: "Kapetan, vođa i inspiracija. Jedan je Marko Livaja!".

Hajduk - Lokomotiva 2-1

Klub je također otkrio i poseban detalj koji svjedoči o važnosti ovog trenutka. Naime, dres u kojem je kapetan zabio povijesni gol Lokomotivi izložit će u Trofejnom salonu na Poljudu, kao vječni podsjetnik na njegovo postignuće.

Ovaj impresivni jubilej Livaja je ostvario u nedjeljnoj prvenstvenoj utakmici u kojoj je Hajduk na domaćem terenu slavio 2-1 i tako zadržao deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom. Druga grafika u objavi detaljno prikazuje Livajin nevjerojatan učinak: 100 golova i 59 asistencija u 194 nastupa, što znači da u prosjeku zabija 0,52 gola po utakmici. Podsjetili su i da je čak tri puta bio najbolji strijelac HNL-a, čime je zacementirao mjesto među najvećim napadačima u povijesti lige.

Navijači u transu: "Ćaća mora dobiti novi ugovor!"

Objava je, očekivano, zapalila društvene mreže. Izrazi divljenja i podrške stizali su iz minute u minutu, a navijači su ga nazivali "kraljem", "čačom" i "najboljim igračem Hajduka u zadnjih, barem, 20 godina". Mnogi su iskoristili priliku kako bi upravi kluba poslali jasnu poruku o Livajinoj budućnosti, s obzirom na to da se bliži istek njegovog ugovora.

Jedan od komentara najbolje sažima sentiment navijača: "Raskinit ako triba svima ugovor od predsjednika pa nadalje al ćaća mora dobit novi ugovor!". Bilo je i onih koji su iskazali nezadovoljstvo radom trenera Gonzala Garcíje, zamjerajući mu što Livaju nije koristio u nekim od najvažnijih utakmica sezone. Ovakva strastvena podrška ne čudi s obzirom na to da Hajduk ima jednu od najvjernijih navijačkih baza u Europi, što dokazuje i podatak da je klub u siječnju ove godine prikupio 50.000 članova u samo 12 dana.

Dok Hajduk prolazi kroz tranzicijsko razdoblje i najavljuje povijesne infrastrukturne projekte, poput gradnje novog stadiona vrijednog preko 300 milijuna eura, Marko Livaja ostaje konstanta i simbol nade za "bile".

Hajdukov klub 100 golova