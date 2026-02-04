Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAVIJAČI ODUŠEVLJENI

Livajina stara fotka odjednom postala viralna. Jasno je i zašto

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Livajina stara fotka odjednom postala viralna. Jasno je i zašto
4
Foto: Instagram

Livaja je inače proveo jednu sezonu igrajući u Rusiji. U zimu 2014. došao je u Rubin Kazan sve do ljeta 2015. kada je otišao u Empoli

Admiral

Nakon odigranog 20.kola domaćeg nogometnog prvenstva, vodeći Dinamo ima sedam bodova prednosti ispred Hajduka. Kako internet pamti sve, neki su se navijači prisjetili jedne objave Marka Livaje

Split: Navijači dočekali igrače Hajduka na Poljudu nakon osvojenog nogometnog Kupa Split: Navijači dočekali igrače Hajduka na Poljudu nakon osvojenog nogometnog Kupa Split: Navijači dočekali igrače Hajduka na Poljudu nakon osvojenog nogometnog Kupa
26
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija

Marko Livaja nastupio je u utakmici protiv Gorice koja je pobijedila 1-0. Tako je Hajduk i dalje drugi, a zanimljivo, upravo je Livaja prije nešto više od 11 godina objavio objavu na Instagramu i u opis slike napisao "Samo -7". Onoliko koliko momčad Gonzala Garcije zaostaje za Dinamom. 

Objava je odjednom postala viralna, pristalice suparničkih klubova sad mu "vade mast".

- Znali smo Marko da ćeš predvidjeti budućnost..12 godina kasnije.. 
- -7 nije SAMO
- Ćaća, i kapu na glavu, stižu veći minusi
- Samo?

Livaja je te sezone igrao u Rusiji. U ljeto 2014. došao je u Rubin iz Kazanja i zadržao se sve do ljeta 2015. kada je otišao u Empoli. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Hajduk i Istra opet pregovaraju oko Marešića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk i Istra opet pregovaraju oko Marešića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026