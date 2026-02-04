Livajina stara fotka odjednom postala viralna. Jasno je i zašto

Nakon odigranog 20.kola domaćeg nogometnog prvenstva, vodeći Dinamo ima sedam bodova prednosti ispred Hajduka. Kako internet pamti sve, neki su se navijači prisjetili jedne objave Marka Livaje.

Marko Livaja nastupio je u utakmici protiv Gorice koja je pobijedila 1-0. Tako je Hajduk i dalje drugi, a zanimljivo, upravo je Livaja prije nešto više od 11 godina objavio objavu na Instagramu i u opis slike napisao "Samo -7". Onoliko koliko momčad Gonzala Garcije zaostaje za Dinamom.

Objava je odjednom postala viralna, pristalice suparničkih klubova sad mu "vade mast".

- Znali smo Marko da ćeš predvidjeti budućnost..12 godina kasnije..

- -7 nije SAMO

- Ćaća, i kapu na glavu, stižu veći minusi

- Samo?

Livaja je te sezone igrao u Rusiji. U ljeto 2014. došao je u Rubin iz Kazanja i zadržao se sve do ljeta 2015. kada je otišao u Empoli.