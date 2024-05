Livaju i dalje muči koljeno, ali bi unatoč boli mogao nastupiti. Za to ima i poseban motiv...

Marko se vratio treninzima, ali sutra neće biti u konkurenciji, nadam se da će konkurirati za Varaždin, kazao je trener Hajduka Jure Ivanković uoči okršaja s Rudešom, koji je njegova momčad odradila bez previše nervoze i stresa (5-1).

Visoka pobjeda vratila je osmjeh na lica igrača, sad koji su bili u velikom grču nakon pet poraza u nizu i ispadanja iz konkurencije za oba trofeja. Do kraja sezone ostale su još četiri utakmice, gostovanja u Puli i kod Lokomotive te domaći ogledi s Goricom i Varaždinom. Prilika je to da se mladim igračima da pokoja minuta te da se neki iskusniji igrači, koji su bili ozlijeđeni, vrate na teren. Jedan od njih je i Marko Livaja, koji se ozlijedio još u prvenstvenom ogledu protiv Dinama i od tada je van konkurencije.

U pitanju je istegnuće medijalnog ligamenta desnog koljena, ozljeda koja nije toliko teška koliko je neugodna i bolna. Livaja već neko vrijeme trči, trenira s momčadi, ali svaki put kad udari loptu unutarnjim dijelom stopala osjeti bol u koljenu i osjećat će je još neko vrijeme. Livaja ima visoki prag tolerancije na bol i što se tiče njega, mogao bi zaigrati, no pitanje je koliko to ima smisla, zašto ga uopće mučiti kad nema nekog rezultatskog imperativa.

Cilj novog stožera je završiti sezonu u pozitivnom tonu, zašto ne i sa svim pobjedama do kraja, kako bi koliko-toliko prebrisati sve loše što se događalo u zadnjih mjesec dana, no nije to vrijedno neke nove ozljede ili novog problema. Bolje da svi kraj sezone dočekaju zdravi te da budu spremni i na dispoziciji za pripreme i novu sezonu. To je ujedno i odgovor na pitanje hoće li Livaja nastupiti protiv Varaždina ili u nekom drugom susretu do kraja sezone...

Detaljnije informacije znat ćemo na press konferenciji, ali ako Livaja i bude u konkurenciji za utakmicu s Varaždinom, vjerojatno će biti na klupi. Poznavajući njega i njegovu želju, unatoč neugodnoj boli, do kraja sezone može se očekivati i njegov povratak na teren. Ako ništa, barem da odigra pokoju minutu u paru s Ivanom Perišićem. Za sada nisu zaigrali skupa u dresu Hajduka, Perišić je debitirao u prvom susretu nakon Livajine ozljede...