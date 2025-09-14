Obavijesti

CELTA U ČUDNOM NIZU

Livaković bez debija za Gironu, Dinamov suparnik u Europi uzeo joj je dva boda golom u 93.

Piše HINA, Josip Tolić,
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Drama u Vigu! Celta izjednačila u 92. minuti protiv Girone, koja je napokon osvojila bod. Livaković ostao na klupi

U prvom nedjeljnom ogledu četvrtog kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, nogometaši Celte i Girone su odigrali 1-1 u Vigu. Celti je ovo bila već peta odigrana prvenstvena utakmica kao i četvrti remi. Girona je do ovog susreta bila bez boda, upisala je tri poraza, ali i ove nedjelje uhvatila premijerni bod.

Bila je Girona vrlo blizu slavlja jer je golom Vanata vodila od 12. minute i bila u prednosti sve do 92. minute kada je Borja Iglesias izjednačio na 1-1 iz jedanaesterca. Tijekom drugog poluvremena Celta, koja će u Europskoj ligi gostovati kod Dinama 6. studenoga, bila je mnogo bolja, dominirala je i pritiskala te na kraju okrunila inicijativu golom za osvajanje jednog boda. I to joj je četvrti put zaredom da je odigrala 1-1.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji je ovog ljeta prešao iz Fenerbahčea u Gironu, odgledao je nedjeljni dvoboj s klupe za pričuve.

La Liga, 4. kolo:

  • Celta - Girona 1-1 (Borja Iglesias 90+2-11m / Vanat 12)
  • Levante - Betis (16.15 sati)
  • Osasuna - Rayo Vallecano (18.30 sati)
  • Barcelona - Valencia (21 sati)

Subota:

  • Getafe - Oviedo 2-0 (Martin 45+4, Mayoral 45+9)
  • Real Sociedad - Real Madrid 1-2 (Oyarzabal 56-11m / Mbappe 12, Guler 44)
  • Athletic Bilbao - Alaves 0-1 (Berenguer 57)
  • Atletico Madrid - Villarreal 2-0 (Barrios 9, Gonzalez 52)

Petak:

  • Sevilla - Elche 2-2 (Romero 28, Fernandez 85 / Andre Silva 54, Mir 70)

