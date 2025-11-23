Livaković i deseti put rezerva u Gironi. Betis se spasio uz crveni

U susretu 13. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Betis i Girona su odigrali 1-1, a za goste ponovo nije branio Dominik Livaković. Gosti su poveli u 20. minuti golom Vladislava Vanata, a izjednačio je Valentin Gomez u 75. minuti.

Domaćin je u sudačkoj nadoknadi ostao s igračem manje nakon što je isključen Antony. Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković nije branio za goste, deseti put zaredom u La Ligi bio je rezerva, a na vratima je ponovo bio Argentinac Paulo Gazzaniga. Betis, koji će u prosincu gostovati protiv Dinama u Europskoj ligi, je peti sa 21 bodom, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. poziciji sa 11 bodova.

U ranije odigranom susretu Oviedo i Rayo Vallecano su odigrali bez golova. Domaćin je od 53. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Ilyas Chaira. Najbolju priliku na utakmici imao je Rayo u 67. minuti. Međutim, Isaac Palazon nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je zaustavio Aaron Escandell. U posljednjim trenucima susreta "pocrvenio" je i gostujući veznjak Pathe Ciss.

Josip Brekalo nije nastupio za Oviedo koji se nalazi na začelju Primere s devet bodova, dok je Rayo Vallecano na 12. poziciji sa 16 bodova. Na vrhu su Barcelona i Real Madrid sa po 31 bodom, no Real ima i susret manje.