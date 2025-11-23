Obavijesti

Sport

Komentari 1
BUDUĆI PROTIVNIK DINAMA

Livaković i deseti put rezerva u Gironi. Betis se spasio uz crveni

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Livaković i deseti put rezerva u Gironi. Betis se spasio uz crveni
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Real Betis i Girona remizirali 1-1, Livaković i dalje na klupi. Antony pocrvenio, Betis peti. Oviedo i Rayo također bez pobjednika, Palazon promašio penal

U susretu 13. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Betis i Girona su odigrali 1-1, a za goste ponovo nije branio Dominik Livaković. Gosti su poveli u 20. minuti golom Vladislava Vanata, a izjednačio je Valentin Gomez u 75. minuti.

Domaćin je u sudačkoj nadoknadi ostao s igračem manje nakon što je isključen Antony. Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković nije branio za goste, deseti put zaredom u La Ligi bio je rezerva, a na vratima je ponovo bio Argentinac Paulo Gazzaniga. Betis, koji će u prosincu gostovati protiv Dinama u Europskoj ligi, je peti sa 21 bodom, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. poziciji sa 11 bodova.

U ranije odigranom susretu Oviedo i Rayo Vallecano su odigrali bez golova. Domaćin je od 53. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Ilyas Chaira. Najbolju priliku na utakmici imao je Rayo u 67. minuti. Međutim, Isaac Palazon nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je zaustavio Aaron Escandell. U posljednjim trenucima susreta "pocrvenio" je i gostujući veznjak Pathe Ciss.

Josip Brekalo nije nastupio za Oviedo koji se nalazi na začelju Primere s devet bodova, dok je Rayo Vallecano na 12. poziciji sa 16 bodova. Na vrhu su Barcelona i Real Madrid sa po 31 bodom, no Real ima i susret manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025