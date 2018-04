Livaković i Letica oduševili su Škorića: Obojica su bili sjajni

Dominik Livaković i Karlo Letica zagrljeni su napustili travnjak poljudskog stadiona.

Dva mlada golmana, dva konkurenta za Rusiju kao primjer svima.

- Čestitao sam Karlu na dobroj partiji, poželio mu sreću i dao mu podršku jer najbolje znam da svaka izgubljena utakmica boli, a pogotovo ovakva. Znam kako bih se ja osjećao na njegovu mjestu - rekao nam je nakon završetka i pobjede u derbiju golman Dinama Dominik Livaković.

On je, dok su igrači “plavih” slavili pobjedu, prišao Letici i utješio ga. Mladi je golman “bilih” s terena izašao u suzama. Obojica su u nedjelju branila sjajno, na kraju je junak derbija ipak bio Livaković.

- Vjerojatno sam imao i boljih partija u karijeri, ali s obzirom na važnost utakmice, ovo je bila najvažnija partija moje karijere. Nije mi bilo lako nakon nekoliko kiksova, ali to je nogomet. Svi imamo uspone i padove. Valjda ne postoji nijedan vrhunski golman koji u karijeri nije imao kriza. Izvukla me podrška suigrača i navijača, na kraju je dobro ispalo - dodao je nakon derbija Livaković, koji je u velikoj borbi za mjesto u Rusiji.

Obranama u derbiju možda je osigurao odlazak na SP.

- Ovakve utakmice mogu mi samo pomoći. Odlazak u Rusiju bio bi kruna moje karijere - završio je golman Dinama.

Livakovića i Leticu nahvalila je i hrvatska golmanska legenda Zlatko Škorić.

- Oduševili su me s obranama u derbiju. Bili su doista sjajni. Njihova jedina mana je to što nemaju iskustva, ali to će doći. Letica je držao Hajduk, a Livaković je spasio Dinamo - rekao je Zlatko Škorić i dodao:

- Ako se budu ovako razvijali, njih bi dvojica za nekoliko godina mogli biti prvi golmani naše reprezentacije. Ogroman su potencijal, samo neka ovako nastave, na pravom su putu.

Livaković i Letica su kao golmani obilježili derbi, imali su nekoliko parada za pamćenje.