NEVJEROJATNA BROJKA

Livaković ispisao povijest HNL-a i izjednačio rekord. Evo koji...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dominik Livaković došao je do 304. nastupa u dresu 'modrih' u HNL-u. Izjednačio se dosadašnjim rekorderom Ivicom Solomunom na vrhu ljestvice golmana s najviše odigranih utakmica u domaćem prvenstvu

Nogometaši Dinama pobijedili su Slaven Belupo u utakmici 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Domaćini su slavili u preokretu 4-2, a Dion Drena Beljo postigao je hat-trick. 'Farmaceuti' su poveli golom Grgića u 36. minuti, Beljo je izjednačio iz penala u 64., Vidović je zabio u 71., a onda su slijedila dva gola Belje u 74. i 81. minuti za 4-1. Za konačnih 4-2 zabio je Mažar u 85. minuti susreta.

Golman Dinama Dominik Livaković došao je do 304. nastupa u dresu 'modrih' u HNL-u. Nastupom u utakmici protiv Slavena izjednačio se dosadašnjim rekorderom Ivicom Solomunom na vrhu ljestvice golmana s najviše odigranih utakmica u domaćem prvenstvu. 

Livaković je do impresivne brojke došao kroz nastupe za dva kluba. Prve prvoligaške minute skupio je u Zagrebu za koji je branio u 90 utakmica, ali najveći dio karijere u domaćem prvenstvu proveo je u Dinamu. Za 'modre' je branio u 214 prvenstvenih utakmica. Tijekom karijere osvojio je šest naslova prvaka, a čak 132 puta uspio je sačuvati svoju mrežu netaknutom.

Zagrijavanje prije utakmice Dinama i Slaven Belupa u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S druge strane, Ivica Solomun je do 304 nastupa u domaćem prvenstvu došao braneći za tri kluba: Varteks, Belišće i Slaven Belupo. U elitnom rangu hrvatskog nogometa branio je od 1992. do 2004. godine, a jednom prilikom zabio je i gol u dresu Varteksa iz penala protiv Vukovara 2000. godine. 

