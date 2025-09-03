Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske

Već je neko vrijeme bilo jasno da "jedinica" hrvatske nogometne reprezentacije, Dominik Livaković (31), mora napustiti Fenerbahče jer pod Joseom Mourinhom nije branio. Livaković tek ulazi u najbolje golmanske godine i stiže vrijeme u kojem će biti najzreliji, a to vrijeme ne želi provoditi na klupi. Interesa je bilo, ali ne i dogovora, sve do posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama "petice" i potpisa za posljednji klub španjolske lige, Gironu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+