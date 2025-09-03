Obavijesti

Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske

Piše Fabijan Hrnčić,
Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske
Dinamo izgubio na Maksmiru: Hajduk pobjedom otvorio novu sezonu HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bilo je razgovora s Bobanom, no Nevistić mu je broj jedan. Dominik Livaković (30) bio je na pragu dva premierligaša, no na kraju svega odlazi u La ligu u suradnji s Andyjem Barom

Već je neko vrijeme bilo jasno da "jedinica" hrvatske nogometne reprezentacije, Dominik Livaković (31), mora napustiti Fenerbahče jer pod Joseom Mourinhom nije branio. Livaković tek ulazi u najbolje golmanske godine i stiže vrijeme u kojem će biti najzreliji, a to vrijeme ne želi provoditi na klupi. Interesa je bilo, ali ne i dogovora, sve do posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama "petice" i potpisa za posljednji klub španjolske lige, Gironu.

