Barcelona registrirala Dominika Livakovića, bit će drugi golman!

Završila je saga oko Dominika Livakovića i jedinica 'vatrenih' je registrirana za Barcelonu. Hrvatski golman trebao bi biti drugi golman Barcelone ispred iskusnog Szczęsnyja. Minute će dobiti u slučaju izostanka Joana Garcije, neprikosnovene jedinice među vratnicama Barcelone.

Livaković će na leđima nositi dres s brojem 25.

Podsjetimo, Dinamo ga je želio dovesti u svoje redove. Dugo su Zagrepčani pokušavali "slomiti" Fenerbahče, pa i samog vratara, no do dogovora na kraju nije došlo. U cijelu priču uključila se Barcelona i bilo je jasno da će teško tko osim Katalonaca izaći kao pobjednik iz ove utrke. Transfer je ubrzo realiziran. Livaković je za fiksnih dva milijuna eura (plus mogući bonusi i postotak) prešao u redove Barcelone.

Jedino pitanje bilo je hoće li Livaković na posudbu u drugu sredinu budući da poljskom golmanu Wojciechu Szczęsnyom ugovor završava na kraju ove sezone. No, izgleda da Livi ostaje u Barceloni kao drugi golman.