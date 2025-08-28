Livaković je ušutkao Mourinha sjajnom izvedbom: 'Opalio mu je šamar kakav nitko nikad nije'

Otpisali su ga, stavili na transfer listu i gurnuli na klupu. A onda ga je José Mourinho, u svom stilu, neočekivano bacio u vatru u najvažnijoj utakmici sezone. Dominik Livaković, golman hrvatske reprezentacije, dobio je priliku u uzvratu doigravanja za Ligu prvaka protiv Benfice i iskoristio je sjajan način. Iako je Fenerbahče izgubio 1-0 i oprostio se od elite, Livaković je bio junak turskog velikana poslavši izravnu poruku treneru koji ga je prekrižio.

Sažetak utakmice i Livakovićeve obrane pogledajte OVDJE.

Otpisani junak jedini na razini Lige prvaka

Utakmica na lisabonskom Estádio da Luzu počela je furioznim pritiskom domaćina. Već u trećoj minuti, nakon sjajne akcije, lopta je došla do Leandra Barreire koji je bio sam pred golom. Činilo se kao siguran pogodak, no ukazao se Livaković i čudesnom obranom spasio svoju momčad. Bio je to samo početak njegove simultanke. Dok se obrana turskog velikana mučila pod naletima Benfice, hrvatski je golman imao još nekoliko ključnih intervencija kojima je do samog kraja držao nadu svoje momčadi živom.

Na koncu je presudio pogodak Kerema Aktürkoglua u 36. minuti, no dojam je bio jasan: da nije bilo Livakovića na golu, Fenerbahče bi doživio rezultatski potop. U momčadi koja, prema Mourinhovom vlastitom priznanju nakon utakmice, nije bila na razini protivnika, Livaković je jedini igrao na razini Lige prvaka.

Lavina reakcija: 'Ovo je bio šamar Mourinhu'

Njegova izvedba izazvala je erupciju oduševljenja među navijačima Fenerbahčea, koji su društvene mreže zasuli porukama podrške za Hrvata i oštrim kritikama na račun Mourinha. "Dominik Livaković je večeras udario šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije", bio je naslov bosanskohercegovačkog portala SportSport.ba, a taj sentiment dijelili su i navijači.

"Ako Fenerbahče ne dovede novog golmana nakon večerašnje partije, sada je jasno da je Dominik Livaković vlasnik golmanskih rukavica u klubu", glasio je jedan od komentara. Drugi su se pitali: "Dominik Livaković obranio je nešto što bi u 99 posto slučajeva završilo u golu. Kojim čudom je Irfan Can Egribayat dobio mjesto prvog golmana ispred njega?"

Statistika Dominika Livakovića

Foto: Sofascore za 24sata

Odlazak i dalje najizglednija opcija?

Unatoč herojskoj partiji, budućnost 30-godišnjeg golmana u Istanbulu i dalje je neizvjesna. Najkonkretniji interes pokazao je engleski Nottingham Forest, no zakompliciralo se u pregovorima. Hrvatska "jedinica" želi braniti redovito i na najvišoj razini, svjestan da ga čeka borba za status uoči Svjetskog prvenstva 2026.

Nakon što je zbog ozljede mišića proljetos izgubio mjesto prvotimca, klupa mu nije prihvatljiva opcija. Analitičari u Turskoj čak navode kako problem nije samo u Mourinhu, već i u tome što je Livaković prerastao klub i traži izazov u jačoj ligi, daleko od "igara moći" po kojima je portugalski stručnjak poznat. Nakon utakmice Portugalac nije izravno komentirao Livakovićevu izvedbu, ali je priznao nemoć svoje momčadi.

- Izgubili smo od ekipe koja je bolja od naše. Snažnija, iskusnija, s više rješenja - izjavio je Portugalac, dodavši kako je u prvom poluvremenu Benfica bila "puno bolja" te da je rezultat 1-0 na poluvremenu bio dobar za njegovu momčad.

Dani koji slijede dat će konačan odgovor na pitanje Livakovićeve sudbine. Je li briljantnom partijom u Lisabonu kupio novu priliku kod Mourinha ili je samo podigao vlastitu cijenu uoči završnice prijelaznog roka?