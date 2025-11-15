Obavijesti

Livaković jedan segment svoje igre značajno popravio, Perišić partijom demantirao sam sebe

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
Livaković jedan segment svoje igre značajno popravio, Perišić partijom demantirao sam sebe
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uoči utakmice naš je krilni napadač kazao da mu se uskoro bliži kraj, ali to što je pokazao protiv Farana izgledalo je kao sve samo ne kao kraj

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 na Rujevici protiv Farskih Otoka.

