Uoči utakmice naš je krilni napadač kazao da mu se uskoro bliži kraj, ali to što je pokazao protiv Farana izgledalo je kao sve samo ne kao kraj
KAKO SU IGRALI? PLUS+
Livaković jedan segment svoje igre značajno popravio, Perišić partijom demantirao sam sebe
U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 na Rujevici protiv Farskih Otoka.
