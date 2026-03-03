Livaković: Luki Stojkoviću treba podrška nakon crvenog. Derbi? Imamo prednost, ali opasni su

Dominik Livaković vratio se kući, u svoj Dinamo. Došao je do velike brojke od 300 nastupa i ušao u društvo legendi koje su skupile toliko ili više. Dinamu je donio točno ono što se od njega i očekivalo, a to je neupitna sigurnost na golu. I u drugom mandatu u Maksimiru pokazuje svoje kvalitete, a podiže formu i za Svjetsko prvenstvo. Za Dnevnik Nove tv dao je intervju gdje je pričao o nekoliko važnih tema.

Prvo je komentirao 300. nastup u plavom dresu.

- Velika brojka, bilo je 100 puno, pa 150 pa tako dalje. Uz sve te velikane dinama stajat mogu reći samo da sam ponosan. Posebni detalji? Tottenham, to je bila posebna utakmica, žao mi je štio nije nije bilo navijača tada, ali bilo je lijepo poslije ispod zapada. Sve Europske utakmice: Chelsea, Atalanta...Bilo je i teških utakmica. Svi ćete se složit samnom to je onaj susret protiv Šahtara. I dalje boli, a boli i Genk doma sada. Nažalost nismo uspjeli, ali smo u pozitivnom tonu izašli iz svega toga - rekao je.

Osvrnuo se na svlačionicu Dinama te na Luku Stojkovića.

- Kada sam sada došao, vidio sam da je to novi Dinamo i tako treba i gledati. Čak 18 novih igrača. Najbitnije je da ostane mentalitet pobjede i da koliko je moguće da dečki ostanu na okupu i naprave od sebe klapu kao što smo i mi onaj prvi put. Vidim da se to stvara i sada. Moja pomoć u tome? Pa ja uz Mišića i Zagija imam iskustva od prije i znamo kako se ponnašati u nekim utakmicama, kada je teško i kada je pritisak velik. Tu smo da pomognemo, pričamo s mlađim igračima kojih ima dosta. Stojković dobije crveni, jer mu je treći, ali ga treba podržati definitvno jer je stvarno igračina. Ne treba "po njemu" kada je već dolje. Treba mu podrška, mlad je i iz utakmice u utakmicu vidimo koliko nam donosi - naglasio je.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najavio je i derbi s Hajdukom.

- Što se tiče derbija, naravno najveća utakmica, uvijek užarena atmosfera. Imamo lijepu prednost, u dobrom smo momentu i idemo dolje izvući najbolje što možemo, naravno. Oni su sigurno jako opasni, pogotovo kad igraju doma. Naravno i na Maksimiru smo imali jako teške utakmice s njima. Ima igrača koji mogu s jednim potezom riješiti utakmicu, kao Livaja, Rebić... Bit će sigurno jedna napeta i teška utakmica - rekao je.

Kakav je dojam skupine Svjetskog prvenstva, jedna od najtežih skupina.

- Pa da. Mislim da o Engleskoj sve znamo praktički. Gana, tko prati više, zna da je to jedna ozbiljna reprezentacija, pogotovo u napadačkom smislu, s jako dobrim individualcima. Hoće li mi biti teško? Hoće, ali navikao sam, ta Liga nacija ti omogućuje isto da igraš protiv najboljih svjetskih igrača. Bit će jako teška utakmica. Naravno i Panama, za koju svi misle da ćemo je pobijediti lakše, ali naravno to su najteže utakmice i definitivno se protiv njih treba jako puno pripremiti. Ne sumnjam da će stožer, kao i svaku utakmicu, pripremiti dobro i dati nam prave zadatke. Stav je kao i uvijek, proći skupinu pa korak po korak. Što Bog da. Nadam se da ćemo napraviti velike stvari - zaključio je.