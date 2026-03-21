Obavijesti

Sport

Komentari 2
DINAMOVA 'JEDINICA'

Livaković oborio rekord HNL-a!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Admiral

Dinamo je s 5-0 razbio Lokomotivu u 27. kolu HNL-a i nastavio pohod na novu titulu, a Dominik Livaković stigao je do velikog rekorda!

Dinamova "jedinica" nastupila je 305. put u domaćem prvenstvu i postao golman s najviše utakmica u HNL-u! Dosadašnji rekord držao je Ivica Solomun, koji je za Varteks, Belišće i Slaven Belupo skupio 304 nastupa. 

Zagrijavanje prije utakmice Dinama i Slaven Belupa u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Livaković je do rekorda stigao braneći za dva kluba - Zagreb i Dinamo. U dresu Zagreba nastupio je 90 puta, a za Dinamo čak 215. Titulu prvaka osvajao je šest puta, a čak 133 puta je sačuvao netaknutu mrežu. 

Podsjetimo, miljenik navijača se u Dinamo vratio ove zime nakon posudbe u Gironi, ali se od ljeta vraća u matični Fenerbahče. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 71 put.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece
OSVOJILA JE KUSTIĆA

FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece

Nika Perenčević, kći tajkuna, udala se za Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Vjenčali su se u petak u Zagrebu, a brojna poznata lica iz hrvatskog sporta i javnog života prisustvovali su njihovoj velikoj večeri u zagrebačkom hotelu Westin.
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026