Livaković oborio rekord HNL-a!

Dinamo je s 5-0 razbio Lokomotivu u 27. kolu HNL-a i nastavio pohod na novu titulu, a Dominik Livaković stigao je do velikog rekorda!

Dinamova "jedinica" nastupila je 305. put u domaćem prvenstvu i postao golman s najviše utakmica u HNL-u! Dosadašnji rekord držao je Ivica Solomun, koji je za Varteks, Belišće i Slaven Belupo skupio 304 nastupa.

Zagrijavanje prije utakmice Dinama i Slaven Belupa u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Livaković je do rekorda stigao braneći za dva kluba - Zagreb i Dinamo. U dresu Zagreba nastupio je 90 puta, a za Dinamo čak 215. Titulu prvaka osvajao je šest puta, a čak 133 puta je sačuvao netaknutu mrežu.

Podsjetimo, miljenik navijača se u Dinamo vratio ove zime nakon posudbe u Gironi, ali se od ljeta vraća u matični Fenerbahče. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 71 put.