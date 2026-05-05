Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

Golman Dinama na posudbi iz Fenerbahčea Dominik Livaković (31) još uvijek ne zna gdje će igrati iduće sezone. Dinamo će teško zadovoljiti apetite turskog velikana što se tiče odštete, ali zato premierligaš i ovosezonski polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace s time ne bi trebao imati problema. Prvi izbor Fenerbahčea na golu je Brazilac Ederson (32) što znači da bi 'vatreni' vrlo vjerojatno u Turskoj bio rezerva.

Londonski klub pokazao je interes za dovođenje Dinamove legende, piše Germanijak. Turci za njega traže oko pet, a platili su ga 2023. oko 6,6 milijuna eura. Prvi golman Palacea Dean Henderson (29) još ne zna hoće li ostati u klubu ili otići u drugog premierligaša; Tottenham je do sada pokazao najveći interes za njega. 

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL

S njegovim odlaskom ostat će otvoreno pitanje prvog golmana na Maksimiru. U rotaciji su uz 'Livija' Ivan Filipović (31) i Ivan Nevistić (27) te Nikola Čavlina (23) koji je na posudbi u Comu. Moguće je da će 'modri' tražiti novo pojačanje u primjerice u Josipu Posavcu (30) iz Lokomotive ili će riskirati s neiskusnim juniorima što je mala šansa. Kako god, Livaković je za Dinamo preskup, a Fenerbahče na njemu želi zaraditi. Transfer u Palace kod Borne Sose (28) bila bi najbolja opcija za sve uključene strane.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL

Hrvatski golman je od povratka u Dinamo ove zime i branio na 12 utakmica HNL-a. Pet puta je sačuvao mrežu netaknutom i primio 10 golova, a pokazao se ključnom karikom u obrani 'modrih'. Vidi se da je spreman za Svjetsko prvenstvo i dolazak na Maksimir bio je pun pogodak jer je povratio formu i pokazao izborniku Zlatku Daliću da je spreman za Mundijal.

