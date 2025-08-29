Livaković ostao bez trenera: Jose Mourinho dobio otkaz!

Turski klub Fenerbahče, kojeg je u srijedu navečer u doigravanju Lige prvaka izbacila Benfica, objavio je u petak da prekida suradnju s portugalskim trenerom Joséom Mourinhom.

"Rastajemo se s Joséom Mourinhom, trenerom naše seniorske profesionalne momčadi od sezone 2024./2025.", priopćio je istanbulski klub koji je naslov prvaka Turske osvojio 19 puta.

Osim neuspjeha u doigravanju Lige prvaka, 62-godišnji Portugalac prošle sezone nije uspio vratiti istanbulske "kanarince" do naslova prvaka, titule koja im izmiče od 2014. Bivšeg trenera Chelseaja, Real Madrida i Inter Milana, koji je osvojio dva naslova Lige prvaka (2004. s Portom i 2010. s Inter Milanom), u Turskoj su pratili incidenti.

U travnju je uhvatio za lice trenera suparničkog kluba Galatasaraya nakon poraza u derbiju turskog kupa, a dva mjeseca prije toga je suspendiran četiri utakmice i kažnjen je novčanom kaznom zbog komentara nakon ligaške utakmice protiv istog kluba. Mourinho je tada optužio četvrtog suca utakmice - a preko njega i sve turske suce - da favorizira trostrukog aktualnog turskog prvaka.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Odnosi s upravom postali su napeti tijekom ljetnog prijelaznog roka, kada je javno kritizirao klupsku strategiju. "Da je Liga prvaka bila ključna, nešto bi se napravilo", izjavio je, što je navodno razljutilo upravu koja je tvrdila da im Portugalac nije dostavio konkretna imena pojačanja.

U posljednjoj utakmici na klupi na gol je prvi put ove sezone stavio hrvatsku reprezentativnu "jedinicu" Dominika Livakovića koji je bio jednom nogom na izlazu i razmišljao o promjeni kluba, a sad bi sve to moglo pričekati dok ne dođe novi trener.