Obavijesti

Sport

Komentari 26
NAKON ISPADANJA IZ LP-a

Livaković ostao bez trenera: Jose Mourinho dobio otkaz!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Livaković ostao bez trenera: Jose Mourinho dobio otkaz!
Foto: Murad Sezer

Šok u Fenerbahčeu! José Mourinho dobio otkaz nakon ispadanja od Benfice i niza incidenata. Portugalski stručnjak nije uspio vratiti naslov prvaka Turske, a pratili su ga skandali

Turski klub Fenerbahče, kojeg je u srijedu navečer u doigravanju Lige prvaka izbacila Benfica, objavio je u petak da prekida suradnju s portugalskim trenerom Joséom Mourinhom.

"Rastajemo se s Joséom Mourinhom, trenerom naše seniorske profesionalne momčadi od sezone 2024./2025.", priopćio je istanbulski klub koji je naslov prvaka Turske osvojio 19 puta.

Osim neuspjeha u doigravanju Lige prvaka, 62-godišnji Portugalac prošle sezone nije uspio vratiti istanbulske "kanarince" do naslova prvaka, titule koja im izmiče od 2014. Bivšeg trenera Chelseaja, Real Madrida i Inter Milana, koji je osvojio dva naslova Lige prvaka (2004. s Portom i 2010. s Inter Milanom), u Turskoj su pratili incidenti.

U travnju je uhvatio za lice trenera suparničkog kluba Galatasaraya nakon poraza u derbiju turskog kupa, a dva mjeseca prije toga je suspendiran četiri utakmice i kažnjen je novčanom kaznom zbog komentara nakon ligaške utakmice protiv istog kluba. Mourinho je tada optužio četvrtog suca utakmice - a preko njega i sve turske suce - da favorizira trostrukog aktualnog turskog prvaka.

Europa League - Fenerbahce v Union Saint-Gilloise
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Odnosi s upravom postali su napeti tijekom ljetnog prijelaznog roka, kada je javno kritizirao klupsku strategiju. "Da je Liga prvaka bila ključna, nešto bi se napravilo", izjavio je, što je navodno razljutilo upravu koja je tvrdila da im Portugalac nije dostavio konkretna imena pojačanja.

U posljednjoj utakmici na klupi na gol je prvi put ove sezone stavio hrvatsku reprezentativnu "jedinicu" Dominika Livakovića koji je bio jednom nogom na izlazu i razmišljao o promjeni kluba, a sad bi sve to moglo pričekati dok ne dođe novi trener.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025