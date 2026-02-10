Livaković otvoreno: Sinu ću pokazati tu snimku sjevera

Dominik Livaković vratio se u Dinamo na šestomjesečnu posudbu iz turskog Fenerbahčea. Premda je njegov odlazak prošlog ljeta bio emotivan, povratak na Maksimir dogodio se brže nego što je itko, uključujući i njega samog, očekivao. U prvom velikom intervjuu za Dinamo Plus po povratku, "Livi" je otvorio dušu o razlozima povratka, emocijama koje su ga preplavile pri ponovnom izlasku na maksimirski travnjak i jasnim ciljevima - lovu na jubilarni 300. nastup i povratak naslova prvaka u Zagreb.

Pokretanje videa... 01:57 Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Povratak kući unatoč ponudama iz Italije

Livaković je priznao da je povratak u plavi dres stigao ranije no što je planirao, ali da je odluka bila laka. Iako je bilo interesa drugih klubova, poziv Dinama bio je jedini koji se uistinu brojao. Poseban motiv leži i u brojci od 293 službena nastupa za "modre", a cilj je jasan - zaokružiti tu brojku na barem 300.

‌- Malo je glupo da stane na 293. Nadam se da ću biti zdrav i doći do tih 300. To je jedna lijepa brojka u ovako velikom klubu i sigurno da svaki igrač ima želju ostaviti neki trag. Nadam se da će mi se ta želja uskoro ispuniti - rekao je Livaković.

Otkrio je kako je bilo i konkretnih ponuda s drugih adresa, no srce je vuklo prema Maksimiru.

‌- Bilo je dosta ponuda, pogotovo iz Italije, ali još u studenom sam pričao s ljudima iz Dinama. Već smo se dogovorili, tako da za mene nije bilo dileme - istaknuo je golman.

Odluka je bila kombinacija emocija i sportskog motiva.

- Znate svi da sam imao tešku godinu, nisam mogao uhvatiti kontinuitet igranja duže utakmica, sve je to krenulo od ozljede još tamo u Fenerbahčeu. Ovo je za mene, obitelj i Dinamo najbolji izbor.

Pozitivna trema i ovacije s tribina

Nije dobio priliku za pravi oproštaj od navijača kad je prvi put otišao krajem kolovoza 2023.

- Trebala je biti oproštajna utakmica sa Spartom, šteta što se tako to sve odvilo. Morao sam odmah ići, žao mi je što se tad nisam oprostio s navijačima, baš je bila jedna od najtežih utakmica.

Povratnički debi protiv Vukovara na Maksimiru bio je nabijen emocijama. Publika ga je dočekala ovacijama, a skandiranje njegovog imena prije početka drugog poluvremena, dok je prilazio sjevernoj tribini, bio je trenutak za pamćenje. Posebno emotivan prizor bio je kada je nakon utakmice sa sinom stajao ispred najvjernijih navijača. Ipak, priznao je da nije sve išlo glatko. U međuvremenu je i zaključao gol na Rujevici u remiju s Rijekom, gdje nije imao previše posla.

‌- Nije bilo lako na početku, prvih 15-ak minuta bilo je malo zeznuto, ali poslije sam se prisjetio i bilo je puno lakše. Imao sam pozitivnu tremu. Hvala navijačima što su me lijepo dočekali sa sinom (Joakim, op.a.), jedan dan ću mu pokazati. Vjerojatno će guštati, bit će sretan - kazao je Livaković, svjestan težine Dinamova dresa.

Nova lica u svlačionici i jasan cilj - dupla kruna

Zatekao je bitno izmijenjenu svlačionicu u odnosu na onu koju je napustio. Iako su mnoga lica nova, brzo se uklopio i pohvalio profesionalnost suigrača, posebno istaknuvši obrambenu liniju.

‌- Možda će se malo vezni red i napadači naljutiti, ali mislim da je obrana stvarno na nivou, kao što je uvijek bila u Dinamu. Igrao sam s vrhunskim igračima od Šutala, Gvardiola, Theophilea pa nadalje - naglasio je.

Ipak, nedostaju mu neki stari suigrači.

‌- Nema ni Akija, ni Brune, ni Rileta, sad je otišao i Kule. Žao mi je, ali to je nogomet.

Ambicije su, kao i uvijek u Dinamu, najviše. Prošle sezone izmaknula je dupla kruna, a ove godine motiv za povratak oba trofeja u Maksimir je ogroman.

Nisam bio na proslavi na Trgu, daj Bože...

‌- Veliki je motiv da se vrati taj naslov prvaka u Zagreb. Bez toga nema ni Europe, nema ničega. Na dobrom smo putu i nadam se da ćemo nastaviti - poručio je Livaković, kojem je cilj i osigurati mjesto u reprezentaciji za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, ali i proslaviti titulu u HNL-u.

- Nisam bio na proslavi na Trgu, daj Bože da uspijemo organizirati, ali ne treba misliti o tome. Prvi je cilj osvojiti naslov, a onda reprezentacija. Nadam se da ću biti zdrav, nakon te ozljede prije godinu dana shvatiš koliko je zdravlje najvažnije. Prije toga sam nekih 12 godina stalno igrao. Samo zdravlje i sve će doći.

Pohvalio je Tonija Fruka koji mu je "jako drag igrač" i osvrnuo se na odlazak Adriana Jagušića u Panathinaikos.

- Jagušiću čestitam na transferu, napravio je odličan transfer. Po tome vidimo da se liga diže, koliko god netko mislio da je izjednačeno, da se pada, brojke od transfera ne lažu.