Livaković propustio novi trening u Gironi, Dinamo ga očekuje na pripremama. Evo što se zbiva

Dominik Livaković (30) dočekao je početak zimskog prijelaznog roka nakon neuspješne epizode u jesenskom dijelu sezone, gdje nije branio ni minutu za klub. Golman "vatrenih" želi samo u Dinamo, klub ga čeka raširenih ruku, no prelazak i dalje koči njegov klub Fenerbahče, koji je za golmana dobio izdašnije ponude iz Italije. Ipak, nešto se pita i igrača, a tu je Dinamo u prednosti.

Ključni kamen spoticanja, kako to u nogometu obično biva, leži u financijama. Zagrebački klub spreman je preuzeti dio Livakovićeve goleme godišnje plaće, koja navodno iznosi oko tri milijuna eura. To je bio faktor koji je ekspresno ohladio zainteresirani Ajax.

S druge strane stola, ponude koje stižu s Apenina daleko su konkretnije. Talijanski mediji, poput Tuttosporta, navode kako su Genoa i Verona, klubovi koji se grčevito bore za ostanak u Serie A, spremni pokriti polovicu njegove plaće do kraja sezone i platiti Feneru naknadu za posudbu. Genoa je navodno otišla i korak dalje te ponudila otkup ugovora za pet milijuna eura ako osigura prvoligaški status. Dakako, na otkup je ugovora spreman i Dinamo po završetku sezone, no teško se može nadmetati s financijski moćnijim igračima iz liga "petice".

'Dinamo bi trebao imati novca. Ili se varam?'

- Fener želi prodati Livakovića, nema šanse da ga pusti besplatno ili za mizernu odštetu. Fener je dobro pokriven na golmanskim pozicijama i ne računa na Livakovića, no namjera mu je nadoknaditi uloženo. Računajući odštetu i plaću, Fener je u njega dosad uložio više od deset milijuna eura. Koliko se sjećam, samo odšteta je bila oko sedam milijuna - rekao je novinar turskog Milliyeta Senad Ok za Gol.hr.

- Mislim da bi se Fener zadovoljio s pet milijuna, možda bi pristao i na četiri, ne znam, no izgleda mi teško mogućim da bi ga pustio u Dinamo na posudbu bez ikakve naknade, odnosno samo za preuzimanje plaće. Pa, Dinamo bi trebao imati novca ili se varam? Prodao je tolike igrače za puno veće svote, a i prošle sezone je igrao u Ligi prvaka. Četiri-pet milijuna ne bi trebalo biti problem. Fener nije socijalna ustanova, ima svoju poslovnu politiku. Novi predsjednik je u nezgodnoj situaciji nakon posljednjeg skandala i mora paziti na svaki potez. Kako bi to objasnio navijačima - pita se.

Dinamov je adut Livakovićeva želja

Velika karta na koju Dinamo u ovom trenutku igra čvrsta je i nepokolebljiva želja samog Livakovića da se vrati isključivo u Zagreb. Nakon neuspješne epizode na posudbi u španjolskoj Gironi nije se pojavio na otvorenom treningu povodom okupljanja drugog dana nove godine, što je jasan signal da se oko njegova odlaska nešto ozbiljno kuha. Hrvatskoj "jedinici" ključno je braniti uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, a u Kataloniji mu nisu vjerovali. U poznatom okruženju Maksimira imao bi zajamčen status i prijeko potreban mir.

Okupljanje i prozivku u Dinamu Mario Kovačević zakazao je za ponedjeljak, u srijedu momčad kreće na glavni dio priprema u Čatež, a prema posljednjim informacijama, Livi bi trebao biti među putnicima u Sloveniju. Navijači se nadaju da igra živaca neće potrajati do kraja prijelaznog roka, kako je prije godinu dana bio slučaj s Lukom Ivanušecom, čija je posudba iz Feyenoorda nakon nekoliko tjedana situacije povuci-potegni propala.