Livaković s klupe gledao kako Girona ispada od trećeligaša

Girona ispala iz Kupa Kralja od trećeligaša, Livaković na klupi! Hoće li hrvatski golman napustiti klub zbog nedostatka minuta? Gazzaniga prva opcija, a Dinamo ga čeka
Španjolski nogometni prvoligaš Girona ispala je u 2. kolu Kupa Kralja s 2-1 na gostovanju kod trećeligaša Ourensea, a hrvatski golman Dominik Livaković ostao je na njenoj klupi za pričuve. U srijedu navečer je postalo sasvim izgledno da će 30-godišnji čuvar mreže napustiti Gironu tijekom zimskog prijelaznog roka ako se tijekom idućih mjesec dana ne ozlijedi prvi vratar Paulo Gazzaniga.
- Znam tko će braniti - izjavio je trener Michel uoči utakmice u Ourenseu, na sjeveru Španjolske.
- Ne volim što ljudi tračaju jer je Livaković jedan od naših golmana. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne - dodao je na pitanje o situaciji među vratnicama.
Livaković nije zaigrao, a 33-godišnji Argentinac se našao u starnoj postavi premda je u prethodnoj rundi Kupa branio rezervni golman. No trener Michel ovaj put nije imao na raspolaganju ozlijeđenog trećeg vratara Vladimira Krapivcova, a da je Livaković zaigrao više ne bi mogao promijeniti klub.
Hrvatski reprezentativac je ove sezone već branio za turski Fenerbahče, koji ga je posudio katalonskoj Gironi, a igrač u jednoj sezoni smije braniti za najviše dva kluba. Livaković niti nakon tri mjeseca nije debitirao za Gironu jer Michel u prvenstvu daje prednost Gazzanigi, a s obzirom da za šest mjeseci počinje Svjetsko prvenstvo potrebne su mu minute na terenu.
24sata su nedavno objavila da će ih dobiti u zagrebačkom Dinamu gdje je Ivan Nevistić izgubio mjesto prvog golmana.
Girona, koja se bori za ostanak u Primeri, primila je gol u Ourenseu već u prvoj minuti kada je precizan bio igrač domaćih Alvaro Yuste. Krilni kolumbijski igrač Yaser Asprilla poravnao je rezultat u 24. minuti, ali je pobjedu trećeligašu donio marokanski krilni nogometaš Omar Ouhdadi u 64. minuti.
Ourense je u 1. kolu bio izbacio prvoligaša Oviedo bivšeg hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala, koji je tom prilikom zabio gol iz penala.
