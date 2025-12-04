Obavijesti

SIGNAL ZA ODLAZAK

Livaković s klupe gledao kako Girona ispada od trećeligaša

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Girona ispala iz Kupa Kralja od trećeligaša, Livaković na klupi! Hoće li hrvatski golman napustiti klub zbog nedostatka minuta? Gazzaniga prva opcija, a Dinamo ga čeka

Španjolski nogometni prvoligaš Girona ispala je u 2. kolu Kupa Kralja s 2-1 na gostovanju kod trećeligaša Ourensea, a hrvatski golman Dominik Livaković ostao je na njenoj klupi za pričuve. U srijedu navečer je postalo sasvim izgledno da će 30-godišnji čuvar mreže napustiti Gironu tijekom zimskog prijelaznog roka ako se tijekom idućih mjesec dana ne ozlijedi prvi vratar Paulo Gazzaniga.

- Znam tko će braniti - izjavio je trener Michel uoči utakmice u Ourenseu, na sjeveru Španjolske.

- Ne volim što ljudi tračaju jer je Livaković jedan od naših golmana. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne - dodao je na pitanje o situaciji među vratnicama.

Livaković nije zaigrao, a 33-godišnji Argentinac se našao u starnoj postavi premda je u prethodnoj rundi Kupa branio rezervni golman. No trener Michel ovaj put nije imao na raspolaganju ozlijeđenog trećeg vratara Vladimira Krapivcova, a da je Livaković zaigrao više ne bi mogao promijeniti klub.

Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska
Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac je ove sezone već branio za turski Fenerbahče, koji ga je posudio katalonskoj Gironi, a igrač u jednoj sezoni smije braniti za najviše dva kluba. Livaković niti nakon tri mjeseca nije debitirao za Gironu jer Michel u prvenstvu daje prednost Gazzanigi, a s obzirom da za šest mjeseci počinje Svjetsko prvenstvo potrebne su mu minute na terenu.

24sata su nedavno objavila da će ih dobiti u zagrebačkom Dinamu gdje je Ivan Nevistić izgubio mjesto prvog golmana.

Girona, koja se bori za ostanak u Primeri, primila je gol u Ourenseu već u prvoj minuti kada je precizan bio igrač domaćih Alvaro Yuste. Krilni kolumbijski igrač Yaser Asprilla poravnao je rezultat u 24. minuti, ali je pobjedu trećeligašu donio marokanski krilni nogometaš Omar Ouhdadi u 64. minuti.

Ourense je u 1. kolu bio izbacio prvoligaša Oviedo bivšeg hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala, koji je tom prilikom zabio gol iz penala.

