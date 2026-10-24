Livaković zbog njega ne brani, ali ga hvali: 'On je sjajan...'

Dominik Livaković ovog ljeta ostvario je transfer karijere ovog ljeta kada je napustio Fenerbahče i potpisao je za Barcelonu. Hrvatski golman do sada je ostvario tek jedan nastup nakon što se prvi golman Joan Garcia katalonskog diva ozlijedio. U međuvremenu se Garcia vratio među vratnice, a u jednom intervjuu komentirao je klupsku konkurenciju među golmanima.

Garica je prvi izbor njemačkog trenera Hansija Flicka, a tu je još i iskusni Wojciech Szczęsni.

- Nisam poznavao Livakovića otprije, ali došao je promijeniti stvari i dao je sve od sebe. On je sjajan dečko, vrlo je zahtjevan prema samome sebi na treninzima i tjera nas da budemo još bolji. Ima ogromno iskustvo koje je stekao tijekom dugogodišnjeg igranja na najvišoj razini i vjerujem da nam je od velike pomoći upravo zahvaljujući tom iskustvu - rekao je Španjolac o 'vatrenom'.

Foto: Umit Bektas

Barcelonu čeka prvi El Clasico ove sezone, sutra im u goste na Camp Nou dolazi vječiti rival Real Madrid. Trener Katalonaca na konferenciji za medije s poštovanjem je govorio o sutrašnjem protivniku.

- Očekujem momčad s puno samopouzdanja jer govorimo o velikom klubu, s velikim igračima i velikim trenerom. Tako vidim našeg protivnika. Imaju mnogo kvalitete, posebno u napadu. U posljednjim utakmicama igrali su dobro- izjavio je te dodao:

- El Clásico je drukčiji. Mislim da je to najbolja utakmica u ovom sportu. Cijeli svijet gleda taj susret. Osvojite tri boda, ali to je mnogo više od toga. Fantastično je biti dio takve utakmice. Svi u mojoj momčadi znaju kako želimo igrati. Spremni smo i puni samopouzdanja - zaključio je Flick.