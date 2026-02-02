Livakoviću nisu dali da brani, a sad ostali bez zvijezde na golu

Novi problemi s golmanima javljaju se u Gironi, trenutačno 12. momčadi La Lige. U kadru su ih donedavno imali čak četiri, a sad su pali na dva. Vratili su Dominika Livakovića u Fenerbahče, a turski velikan proslijedio ga je u Dinamo. Najnovija informacija je da se ozlijedio novopridošli Marc-Andre ter Stegen. Nijemac je u Gironu prošli tjedan stigao na posudbu iz Barcelone.

Pokretanje videa... 00:21 Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Nakon transfer sage riješila se Girona Livakovića, a s ozljedom Ter Stegena spali su ponovno na Paula Gazzanigu kojeg je Michel ionako koristio ispred 'Livija'. Ostao je još mladi rezervni golman Vladislav Krapivtsov koji je ove sezone branio tek tri utakmice.

Jedan od kapetana Barcelone izgubio je mjesto prvog golmana zbog dolaska Joana Garcije iz Espanyola. U debiju za Gironu protiv Getafea (1-1) obranio je zicer u posljednjim trenucima utakmice, a na drugom susretu protiv Real Ovieda primio je gol u minimalnom porazu. U porazu se ozlijedio i prvotno nije izgledalo kao da će dulje izbivati s terena, ali naknadni pregledi nisu previše optimistični.

Njemački Kicker prenosi vijest da ima problema sa zadnjom ložom te kako bi trebao s terena izbivati najmanje dva mjeseca. U studenom 2023. doživio je tešku ozljedu leđa, a u rujnu 2024. ozlijedio je patelarnu tetivu. Vratio se nogometu na kraju prošle sezone, ali opet je obnovio ozljedu leđa zbog koje nije mogao konkurirati za momčad Hansija Flicka većinom prošle polusezone.

Barcelona i Girona trenutačno su u pregovorima o mogućem prekidu posudbe da se Nijemac vrati u katalonskog giganta. Za Barcelonu je branio na 423 utakmice i mrežu očuvao netaknutom 176 puta.