Liverpool je na mjestu sreće: Vrsaljko u LP nakon 434 dana

KLOPP:

To je poseban stadion za nas. Finale protiv Tottenhama je bilo jedno od najljepših noći, ali mi ne idemo tamo samo da bismo se prisjetili prošlogodišnjeg uspjeha. Ako itko zna igrati za rezultat to je Atletico i Simeone kojeg jako puno poštujem. On je pravi natjecatelj. Imamo jako dobar odnos, ali siguran sam da će zaboraviti na to kada bude uz aut liniju

Ljudi kažu da sam emotivan na aut-liniji, ali ako ja sam ja "sedmica" po tom kriteriju, Diego je 12. Ja sam vrtićki policajac u usporedbi s njim. Iako je osam godina trener Atletica, on je i dalje maksimalno emotivno involviran u utakmice, to je stvarno impresivno. Njegove momčadi su uvijek vrhunski organizirane, zbog toga je on jedan od najboljih