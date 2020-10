Liverpool mora dovesti Subašića

<p>Liverpool bi trebao uzeti Danijela Subašića da riješi svoje probleme s golmanima, izjavio je bivši engleski broj 1 <strong>Paul Robinson</strong>.</p><p>Engleski je prvak u potrazi za golmanom jer nekoliko tjedana neće biti Alissona zbog ozljede ramena. A pravu, dostojnu zamjenu Jürgen Klopp zapravo i nema. Adriana (33) je praktički prekrižio, a u svlačionici je još samo mladi Irac <strong>Kelleher </strong>(21).</p><p>Nagađalo se da želi <strong>Jacka Butlanda</strong> iz Stokea, ali Robinson, kojeg pamtimo po krtici u Maksimiru, kada je Bilićeva Hrvatska pobijedila Englesku 2-0, tvrdi:</p><p>- <strong>Subašić</strong> je slobodan nakon što je na kraju prošle sezone napustio Monaco i bio bi bolji izbor. <strong>Adrian</strong> je izvan forme i samopouzdanje mu je na nuli. Ako Alissona neće biti šest tjedana, dovođenje Subašića bio bi odličan potez kluba.</p><p>Suba (35) je u osam godina skupio gotovo 300 nastupa za Monaco, došao je u klub dok je bio u drugoj ligi, a stigao do naslova prvaka i polufinala Lige prvaka.</p><p>Robinson je Subin fan i tvrdi da je bolji od Adriana.</p><p>- <strong>Subašić</strong> je sjajan golman, koji je branio briljantno na Svjetskom prvenstvu u Rusiji - rekao je za Football Insider i nastavio:</p><p>- Baš me čudi da je i dalje slobodan igrač. Bio sam uvjeren da će ga netko već uzeti.</p><p><strong>Robinson</strong> je prošli tjedan govorio i da bi Butlandu bio dobar potez dolazak na Anfield.</p><p>- Ima dosta dobrih golmana koji trenutačno ne brane, zašto ne bi Liverpool uzeo Jacka Butlanda na kratki rok? Treba im netko takav, iskusan golman - govorio je tada.</p><p><strong>Adrian</strong> je na gol stao protiv Aston Ville i popio je sedam komada (7-2). Iako ga je Klopp branio govoreći da Španjolac nije kriv za tako visok poraz.</p><p>- Izuzev prvoga gola, kod ostalih nije mogao puno napraviti - rekao je <strong>Klopp</strong> i nastavio:</p><p>- On je jako dobar golman, branio je u 11 utakmica prošle godine i većinu smo od toga pobijedili.</p><p>Ali Subašić je bolji! Dovedi ga, Jürgene, poslušaj Robinsona, pa ćeš vidjeti...</p>