'Mbappé me zafrkavao poslije SP-a. Gledali smo F1, posebno je kad po tebi lete komadići gume'

'Nije me tješio. Popričali smo, uglavnom je to bila zezancija. On je normalan i dostupan, super momak', rekao je srebrni 'vatreni' Danijel Subašić (35) nakon odlaska iz Monaca za SN

<p>Čekao je da se nastavi Ligue 1, ali to se neće dogoditi pa se bivši reprezentativni golman <strong>Danijel Subašić </strong>(35) vratio u Zadar. Ugovor s <strong>Monacom </strong>nije produžio, a za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/zasto-moram-otici-nakon-osam-i-pol-godina-dosao-je-jedan-covjek-koji-nema-blage-veze-s-nogometom-15002177">Sportske novosti</a> osvrnuo se na odlazak.</p><p>- U Monacu mi je bilo vrhunski, a eto završilo je kako je završilo. Moja ljubav prema Monacu bit će vječna. Postavili su sportskog direktora koji nema blage veze o nogometu i sad meni nešto priča. U redu, on je poslovni čovjek, ali ne zna ni koliko sam godina u klubu. Primjerice, lani kad mi je otišla tetiva, to je bilo prvi put u tada 7,5 godina da sam se ozlijedio baš u klubu i da je stanka trajala duže od tri mjeseca. I on hladno kaže: “Subašić je često ozlijeđen.” - objasnio je Suba i dodao:</p><p>- Nakon Svjetskog prvenstva došao sam načet pa su napravili krivu dijagnozu. Na kraju, osjećaš da nema šanse da potpišeš novi ugovor. I ciao đaci. To je tako u nogometu, dok daješ sebe cijeloga, trebaju te, a čim se jednom ozlijediš, maknu te. Ima klubova koji respektiraju starosjedioce i onih koji ih ne poštuju. Ti koji ih ne respektiraju su - nigdje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Subašićeva ljubavna priča</strong></p><p>U svlačionici je jako dobar odnos imao s jednim od ponajboljih svjetskih igrača <strong>Kylianom Mbappéom </strong>(21) protiv kojeg je izgubio finale SP-.a, a nakon odlaska iz kluba Kylian mu je poslao lijepu poruku rečenicom 'ostat ćeš zapisan u povijesti'.</p><p>- Lijepo je kad ti takve riječi uputi Kyllian koji je sad top igrač. Drago mi je što me se sjetio. Hvala mu. Točno je, kad je počeo igrati za prvu momčad, bio sam mu mentor utoliko što sam i njega i druge mlade hrabrio da mogu, ali i upozoravao da bude malo ozbiljniji i tada će napraviti vrhunske stvari. Također i da karijera nije duga, da treba zapeti dok si mlad, a na velikoj si pozornici, u Monacu. Na takav način sam ih usmjeravao. Nije to kao kod nas u Hrvatskoj gdje ne znaš što će biti dok ne napraviš transfera van. U Monacu si odmah u žarištu - objasnio je Suba i osvrnuo se na njihov susret nakon SP-a te odlazak na utrke Formule 1:</p><p>- Nije me tješio. Popričali smo, uglavnom je to bila zezancija. On je normalan i dostupan, super momak. Javi se, a vidjeli smo se nakon toga u Monte Carlu na Formuli 1. Najbolji je doživljaj kad bolidi jure i ako si dovoljno blizu staze po tebi lete mrvice od guma. Mbappé je s obje noge na zemlji, samo neka mu Bog da zdravlja i da nastaviti raditi kao dosad. - rekaoj je Subašić za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/zasto-moram-otici-nakon-osam-i-pol-godina-dosao-je-jedan-covjek-koji-nema-blage-veze-s-nogometom-15002177" target="_blank">SN</a>. </p>