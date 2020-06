Ni Hajduk, ni penzija: Subašić će u Saudijsku Arabiju ili Englesku

Naš broj 23, koji je ušao u legendu briljantnim nastupima na SP-u u Rusiji, nakon osam godina napustio je Monaco. Prvi je put u karijeri slobodan igrač...

<p>Siječanj je, godina 2012. Ruskom bogatašu <strong>Dmitriju Ribolovljevu</strong> bilo je malo dosadno pa je ušao u <strong>Monaco </strong>koji se koprcao na dnu druge francuske lige. Za direktora je postavio svog sunarodnjaka<strong> Jevgenija Smaljencova</strong> i kazao mu: Bratko, složi mi momčad za svjetski vrh.</p><p>Smaljencov je prije Monaca radio u moskovskom Spartaku kao sportski direktor i u Rusiju je doveo Stipu Pletikosu. Hrvata je obožavao i Ribolovljeva je uvjerio da je on pravi golman za Monaco. Ipak, Plete se na ponudi zahvalio, već se "obećao" Rostovu, ali kazao je rečenicu koja je promijenila karijeru <strong>Danijela Subašića </strong>(35).</p><p>- Hvala na pozivu, ali ne mogu. No, uzmite Danijela Subašića, zajedno smo u reprezentaciji, jamčim za njega. To je pravi golman - predložio je Pletikosa sportskom direktoru Monaca, a Zadranin je za sedam dana bio u kneževini.</p><p>Nije tajna da je Subašić tih dana bio vruća roba na tržištu, ugovor s Hajdukom istjecao mu je za šest mjeseci i željeli su ga moćni i bogati klubovi poput Schalkea. Ipak, vjerovao je Pletikosi i zaputio se u nepoznato. A onda je krenuo show! Čudesnim bravurama odveo je Monaco na vrh druge lige, a stigao je i zabiti golčinu Boulogneu iz slobodnjaka.</p><p>- Za mene je Pletikosa bog, ta njegova preporuka okrenula mi je karijeru. To mu nikada neću zaboraviti - pričao je Subašić.</p><p>Rus ga je obožavao, ali je svejedno u momčadi htio neko jače ime. Valdes nije prošao liječnički pa je došao Romero, argentinski reprezentativac. </p><p>- Ne opterećujem se što piše i tko sve dolazi. Moje je raditi, trenirati i biti što bolji - stalno je govorio Subašić.</p><p>Ribolovljev je u klub ulupao milijune, doveo u klub zvijezde poput Falcaa, Jamesa, Bernarda Silve, Mbappéa, Martiala... Svi oni bili su samo prolaznici, ali Suba nije ni pomišljao na odlazak. </p><p>- Nema smisla tražiti kruha preko pogače. Pa najbogatiji ljudi svijeta plaćaju da dođu živjeti u Monaco, a ja imam tu privilegiju. A nije bilo lako u početku, tko je sve dolazio od poznatih golmana, tko je sve pretendirao na mjesto na golu. Ali na koncu sam ja branio i dokazao da vrijedim, i to samo zato što sam jak u glavi, i zato što i dalje radim kao da sam na početku - pričao nam je Subašić.</p><p>Sve je kulminiralo 2017. Monaco je došao do naslova francuskog prvaka ispred još bogatijeg PSG-a, igrao polufinale Lige prvaka, a na kraju sezone bivši je hrvatski reprezentativac proglašen najboljim golmanom Ligue 1.</p><p>Ma ne može bolje od tog, pomislili smo. Oh, kako smo se prevarili... Ono što je Subašić radio na SP-u u Rusiji, unakazio je Dance i Ruse, skidao čudesa protiv Engleske, a u finalu stisnuo zube i branio unatoč ozljedi...</p><p>- Subi su roditelji rekli da se ostavi nogometa, zbog škole. Moj otac je tada vodio juniore Zadra i kao dvije godine mlađeg Subu stavio za prvog golmana. Ispalo je da se nije ostavio nogometa - pričao je Subašićev ponajbolji prijatelj <strong>Danilo Paunović</strong>.</p><p>Žrtva sa SP-a mogla ga je koštati karijere. Načet ozljedama u Monacu je pao u drugi plan. Nakon SP-a odigrao je tek 18 utakmica, samo jednu prošle sezone. Bio je to jasan znak da se suradnja francuskog prvoligaša i hrvatskog golmana bliži kraju. U ponedjeljak je Monaco objavio da je Subašić slobodan i već su počela nagađanja o njegovoj budućnosti.</p><p>Spominjali su mnogi i kraj karijere, ali Suba, doznajemo iz izvora bliskih igraču, o tome uopće ne razmišlja. Želi braniti još tri-četiri godine, prvi put u životu je slobodan igrač i ima nekoliko opcija za nastavak karijere. Zovu ga iz Saudijske Arabije, neki bogati engleski klubovi vide ga kao trećeg golmana pa o povratku u Hajduk ili Zadar uopće ne razmišlja. </p><p>Jasno je da Suba želi naplatiti svoju sjajnu karijeru, ipak je u Monaco došao kad su tek hvatali uzlet, nije bio plaćen poput ranije spomenutih zvijezda. Bitnije mu je braniti, ima još volje i motiva pa - navalite, gospodo. </p>