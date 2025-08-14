Liverpool nastavlja trošiti! Stiže talentirani mladi stoper iz Italije

Obavijesti

Giovanni Leoni sve je dogovorio s aktualnim engleskim prvakom te će Parmu zamijeniti Liverpoolom. Transfer iznosi nešto više od 30 milijuna eura, a Talijan će učiti od Virgila van Dijka

Liverpool i Parma postigli su dogovor o transferu 18-godišnjeg talijanskog središnjeg braniča Giovannija Leonija u engleski klub, objavio je u četvrtak menadžer Redsa Arne Slot.

- Klubovi su postigli dogovor, ali Leoni još nije potpisao - rekao je Slot na konferenciji za novinare uoči utakmice prvog kola Premier lige kod Bournemoutha koja se igra u petak.

CALCIO - Serie A - SS Lazio vs Parma Calcio
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Prema pisanju britanskih medija, Bournemouth je za mladog braniča, koji je prošle sezone odigrao svojih prvih 17 utakmica Serie A za Parmu, platio 26 milijuna funti (30 milijuna eura).

Liverpool, aktualni engleski prvak, vrlo je aktivan na tržištu transfera ovog ljeta. Sjevernoengleski klub već je potrošio 301 milijun eura na pojačanja, uključujući njemačke napadače Floriana Wirtza i Francuza Huga Ekitikéa, nizozemske bekove Jeremieja Frimponga i mađarskog braniča Miloša Kerkeza.

