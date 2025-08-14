Livaković se vraća u Dinamo? Doznajemo ima li u tome istine

Status Dominika Livakovića (30) u Fenerbahčeu postao je upitan još u drugom dijelu prošle sezone, a ništa bolje nije ni u novoj sezoni. U obje utakmice s Feyenoordom u kvalifikacijama za Ligu prvaka ostao je na klupi. Livaković želi otići iz turskog velikana i traži klub u kojem će braniti kako bi spreman dočekao kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo, ali i samu svjetsku smotru.

Ovih dana u medijskom prostoru pojavile su se glasine da bi se Livaković mogao vratiti u Dinamo, iz kojega je 2023. otišao u Fener za oko 6,5 mil. eura. Prema našim informacijama, Livaković doista radi na tome da što prije napusti Fenerbahče, ali nije izgledno da će potpisati za Dinamo kako to neki tvrde.

Kako doznajemo, Zvonimir Boban, čelni čovjek Dinama, kao i Mario Kovačević, trener 'modrih', vide i dalje Ivana Nevistića kao 'jedinicu'. Koliko Boban cijeni Nevistića reći će činjenica da su samo Josip Mišić i spomenuti Nevistić danas članovi udarnih 11 od igrača koji su tu bili prošle sezone.

Brdo kod Kranja: Popodnevni trening nogometaša Dinama u sklopu priprema za novu sezonu | Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

Naravno, tu postoji mogućnost da do kraja prijelaznog roka na Maksimir dođe neka lukrativna ponuda za talentiranog golmana, ali pitanje je zanima li njega uopće odlazak s Maksimira nakon što mu je u potpunosti ukazano povjerenje te gdje će uopće biti golman 'vatrenih' kad i ako se to dogodi.