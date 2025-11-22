Obavijesti

KRIZA NA ANFIELDU

Liverpool niže poraze, Arne Slot poručuje: Moja je odgovornost!

Piše Petar Božičević,
Foto: Phil Noble/REUTERS

Ovo je bio čak osmi poraz Liverpoola u 11 posljednjih utakmica, a u 2025. već je 17 utakmica izgubio engleski prvak! Najveći rival, Manchester United, izgubio ih je 14...

Nottingham Forest razbio je Liverpool usred Anfielda 3-0 i nanio mu još jedan bolan poraz u ovoj sezoni. Već šesti u 12. kolu Premier lige, a jedan je stigao u liga kupu (od Crystal Palacea 0-3) i jedan u Ligi prvaka (od Galatasaraya 1-0). Arne Slot oglasio se nakon dvoboja s Forestom. 

- Ako stvari idu dobro ili loše, moja je odgovornost. Pokušao sam prilagoditi nekoliko stvari koje nisu funkcionirale. Nismo uspjeli stvarati šanse - rekao je Slot i dodao:

- Imamo kvalitetne igrače i moj je posao izvući najbolje od njih. Nisam i to je moja odgovornost. 

Koliko je teška situacija u engleskom prvaku, posvjedočio je i Virgil Van Dijk nakon bolnog poraza od Nottinghama. 

- Nalazimo se u jako teškom trenutku. Moramo se iz ovoga izvući, a to nećemo napraviti pričom - rekao je Nizozemac. 

Za navijače Liverpoola posebno je teško prihvatiti ovakvu situaciju nakon silnih ulaganja u ljetnom prijelaznom roku i potrošenih gotovo 500 milijuna eura. Florian Wirtz i Alexander Isak zajedno su plaćeni 270 milijuna eura, a u 25 utakmica zajedno su zabili jedan gol i dodali četiri asistencije. 

Premier League - Manchester City v Liverpool
Foto: Phil Noble/REUTERS

Nakon idilične prošle sezone našao se Liverpool u velikoj krizi, mnogi navijači zazivaju i promjenu na klupi, a san o obrani titule sada izgleda kao nedostižan. 

Vodeći Arsenal bježi "redsima" osam bodova (uz utakmicu manje), ali ispred njih je još deset momčadi, uključujući i velikog rivala Manchester United. 

