KVar soba! Nevjerojatni detalji poništenog gola Liverpoolu u derbiju. Greška u komunikaciji

Puno prašine u medijima izazvalo je suđenje Simona Hoopera i njegovih pomoćnika na utakmici Tottenhama i Liverpoola, u kojoj su Spursi slavili autogolom Matipa u 96. minuti.

Jurgen Klopp kazao je nakon utakmice da je to bilo najnepoštenije suđenje koje je vidio u životu. Hooper mu je isključio dva igrača, no puno se više priča o situaciji iz 34. minute, kada je Luis Diaz zabio za vodstvo 'redsa', no pomoćni sudac označio je zaleđe, a VAR soba je zaključila da uopće nema potrebe za povlačenjem linije. Golim se okom moglo vidjeti da je zaleđe u najmanju ruku upitno, a potom su i brojne TV kuće povukle svoje linije i ustanovili da je poništen čisti gol Liverpoola.

Sudačka komisija Premiershipa nakon utakmice je priznala pogrešku te najavila da će istražiti kako je došlo do takvog propusta u VAR sobi.

Nekoliko sati kasnije stiglo je i objašnjenje, koje je u najmanju ruku - bizarno. Naime, kako tvrdi sudačka organizacija, VAR sudac Darren England mislio je kako je gol isprva priznat pa je nakon kratke provjere samo javio sucu Hooperu da je provjera gotova i da nema ništa sporno.

Što je rekao Jurgen Klopp nakon utakmice?

- Nikad nisam bio ponosniji na svoju momčad, ali nikad nisam ni vidio utakmicu s ovoliko nepoštenih okolnosti te nepoštenih i suludih odluka. Jedina stvar koju danas nismo imali, uz sudačke odluke, jest rezultat - rekao je menadžer Liverpoola pa dodao:

- Svi naši igrači su planine od ljudi! Čudovišta su kako su se borili. Matip? Odigrao je nevjerojatno dobru utakmicu u obrani. Autogol je nesretan. Ovo je težak udarac. Proslavili bismo bod kao ne znam što. Sada nemamo taj bod. Komentar utakmice? Vama je smiješno, ali meni bi bilo skupo.