Liverpool traži da se ponovi utakmica protiv Tottenhama: 'To bi bio jedini pravedan ishod'

Sudačka organizacija ispričala se Liverpoolu i suspendirala suce, ali to neće vratiti bodove engleskom velikanu nakon što su suci u 34. minuti poništili čisti gol Luisu Diazu. Samo dvije minute kasnije Tottenham je zabio za 1-0, a na kraju slavio 2-1 i došao do velike pobjede.

Još skandaloznije je opravdanje VAR suca Darrena Englanda. On je mislio je kako je gol isprva priznat pa je nakon kratke provjere samo javio sucu Hooperu da je provjera gotova i da nema ništa sporno. No, kada mu je tehničar u sobi rekao da je sudac dosudio zaleđe, England je pokušao promijeniti Hooperovu odluku, no tada je već bilo kasno.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Jürgen Klopp se nakon utakmice žestoko obrušio na glavnog suca i njegove pomoćnike. Osim što im je poništen čisti gol, Redsima su utakmicu završili s čak dva igrača manje. Nakon što se glava malo ohladila, trener Liverpoola opet je sjeo pred novinare, najavio susret protiv Royale Union u drugom kolu Europske lige, ali i predložio da se ponovi utakmica protiv Spursa.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

- Zvučni zapis iz VAR sobe nije ništa promijenio. Nije me zanimalo zašto su se stvari dogodile. Vidio sam ishod, vidio sam gol, zabili smo. Važno je da se s time doista nosimo na pravi način. Mislim na sve uključene ljude, suca, linijskog suca, četvrtog suca i posebno VAR - nisu to učinili namjerno. Ne treba to zaboraviti. Da, bila je to pogreška, očita pogreška. Mislim da bi za to bilo rješenja. Mogu odmah reći, iako neki ljudi ne bi htjeli da kažem, ne kao menadžer Liverpoola, više kao nogometna osoba, jedini ishod bi trebao biti da ponovimo utakmicu. Vjerojatno se neće dogoditi - rekao je Klopp.

I u bližoj nogometnoj prošlosti bilo je kardinalnih sudačkih pogrešaka, no utakmica nikada nije ponovljena.

- Argument protiv toga će vjerojatno biti, ako otvorimo ta vrata, onda će svi to tražiti. Mislim da je ta situacija toliko neviđena, da se prije nije događala. Zbog toga mislim da bi repriza bila prava stvar.

Sportski odvjetnik Taylor Heath smatra kako postoji mogućnost da se utakmica ponovi u slučaju kardinalne pogreške sudaca, a to i je slučaj s utakmice Liverpoola i Tottenhama.

- Pravilo L18 naglašava da formirana nezavisna komisija Premier lige ima ovlasti narediti ponavljanje ligaške utakmice pod uvjetom da je preporuku u tom smislu dala nezavisna komisija prema pravilu W51. Potrebno je da se potvrdi sumnja u kršenje pravila, uključujući i službenu osobu utakmice. Stoga, Liverpool ima mogućnost lobiranja kod odbora Premier lige kako bi sazvali Komisiju koja ima ovlasti narediti ponavljanje utakmice - rekao je Heath.