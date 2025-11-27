Liverpool u najvećoj krizi nakon 72 godine! Arne Slot: Još nisam pričao sa šefovima o budućnosti

Arne Slot proživljava najteže trenutke na klupi Liverpoola otkako je "redse" preuzeo 2024. U debaklu od PSV-a (1-4) u srijedu u 5. kolu ligaške faze Lige prvaka vodio je Liverpool po 76. put. Poraz od aktualnog prvaka Nizozemske deveti je u posljednjih 12 utakmica, što je najlošiji niz kluba s Anfielda još od sezone 1953/54. kad su ispali iz lige.

Foto: Jason Cairnduff

U srijedu je Nizozemce u rano vodstvo doveo 'vatreni' Ivan Perišić s bijele točke. Rezultat je izjednačio Dominik Szoboszlai, a Guus Til i dvostruki strijelac Couhaib Driouech zapečatili su sudbinu Liverpoola i nanijeli im drugi uzastopni poraz na Anfieldu. Slotovi nogometaši izgubili su ranije 22. studenog u sklopu 12. kola Premier lige od Nottingham Foresta 3-0, prije toga i kod Manchester Cityja istim rezultatom, i trenutačno su 12. na tablici.

Nizozemski stručnjak bez obzira na loše rezultate vjeruje u svoju budućnost na klupi engleskog prvoligaša.

- Osjećam se sigurno, OK sam i imam punu potporu klupskih čelnika. Bilo bi lijepo preokrenuti situaciju i ostvariti pobjedu, ali kad radiš kao trener i ne ide ti dobro onda je normalno da se postavljaju pitanja. Zadovoljan sam svojom pozicijom. Nije prvi put da sam u teškoj situaciji, ali vrijeme je da to preokrenemo.

Foto: Jason Cairnduff

Osvrnuo se 47-godišnjak i na komunikaciju s čelnim ljudima Liverpoola.

- Puno razgovaramo. Pomažu momčadi i meni i često vodimo razgovore, ali me ne zovu svake minute u danu da mi kažu kako mi vjeruju. U normalnim razgovorima koje vodimo osjećam povjerenje. Nisam još razgovarao s njima nakon ove utakmice, pa ćemo vidjeti.

Liverpool je na tablici Lige prvaka 13. s devet bodova u pet susreta. Prije poraza od PSV-a, slavili su protiv Real Madrida (1-0), Eintracht Frankfurta (5-1) i Atletico Madrida (3-2) te izgubili od Galatasaraya (0-1).

Slot je u dosadašnjih 76 utakmica na klupi "redsa" pobijedio 48, remizirao devet, a gubio 19 puta. Njegova momčad na tim je utakmicama zabila 158, a primila 96 golova.