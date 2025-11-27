Obavijesti

Sport

Komentari 2
CRNOM NIZU NEMA KRAJA

Liverpool u najvećoj krizi nakon 72 godine! Arne Slot: Još nisam pričao sa šefovima o budućnosti

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Liverpool u najvećoj krizi nakon 72 godine! Arne Slot: Još nisam pričao sa šefovima o budućnosti
Foto: Phil Noble

Aktualni engleski prvak Liverpool poražen je u srijedu u sklopu 5. kola Lige prvaka od PSV-a (1-4). Arne Slot nanizao je seriju loših rezultata koji su doveli u pitanje njegovu budućnost na klupi kluba s Anfielda

Arne Slot proživljava najteže trenutke na klupi Liverpoola otkako je "redse" preuzeo 2024. U debaklu od PSV-a (1-4) u srijedu u 5. kolu ligaške faze Lige prvaka vodio je Liverpool po 76. put. Poraz od aktualnog prvaka Nizozemske deveti je u posljednjih 12 utakmica, što je najlošiji niz kluba s Anfielda još od sezone 1953/54. kad su ispali iz lige. 

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Jason Cairnduff

U srijedu je Nizozemce u rano vodstvo doveo 'vatreni' Ivan Perišić s bijele točke. Rezultat je izjednačio Dominik Szoboszlai, a Guus Til i dvostruki strijelac Couhaib Driouech zapečatili su sudbinu Liverpoola i nanijeli im drugi uzastopni poraz na Anfieldu. Slotovi nogometaši izgubili su ranije 22. studenog u sklopu 12. kola Premier lige od Nottingham Foresta 3-0, prije toga i kod Manchester Cityja istim rezultatom, i trenutačno su 12. na tablici.

Nizozemski stručnjak bez obzira na loše rezultate vjeruje u svoju budućnost na klupi engleskog prvoligaša.

- Osjećam se sigurno, OK sam i imam punu potporu klupskih čelnika. Bilo bi lijepo preokrenuti situaciju i ostvariti pobjedu, ali kad radiš kao trener i ne ide ti dobro onda je normalno da se postavljaju pitanja. Zadovoljan sam svojom pozicijom. Nije prvi put da sam u teškoj situaciji, ali vrijeme je da to preokrenemo.

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Jason Cairnduff

Osvrnuo se 47-godišnjak i na komunikaciju s čelnim ljudima Liverpoola.

- Puno razgovaramo. Pomažu momčadi i meni i često vodimo razgovore, ali me ne zovu svake minute u danu da mi kažu kako mi vjeruju. U normalnim razgovorima koje vodimo osjećam povjerenje. Nisam još razgovarao s njima nakon ove utakmice, pa ćemo vidjeti.

Liverpool je na tablici Lige prvaka 13. s devet bodova u pet susreta. Prije poraza od PSV-a, slavili su protiv Real Madrida (1-0), Eintracht Frankfurta (5-1) i Atletico Madrida (3-2) te izgubili od Galatasaraya (0-1).

Slot je u dosadašnjih 76 utakmica na klupi "redsa" pobijedio 48, remizirao devet, a gubio 19 puta. Njegova momčad na tim je utakmicama zabila 158, a primila 96 golova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025