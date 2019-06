Livi branio čudesno, Perišić se preporodio, Kramarić jako loš...

Hrvatska je nogometna reprezentacija s 2-1 srušila opasni Wales u Gradskom vrtu u susretu trećeg kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića popravili su loš dojam koji su ostavili protiv Mađarske u drugom kolu, a ovakva dobra predstava naših reprezentativaca u bitnoj utakmici iznjedrila je nekoliko pojedinaca koji bi mogli iznijeti i drugi dio kvalifikacija.

Hrvatska:

Livaković (7,5) - Upravo je on jedno od tih ugodnih iznenađenja. OK, svi smo znali koliko golman Dinama može, dokazao je to spektakularnim obranama protiv Engleske na Rujevici u Ligi nacija, ali i protiv Walesa je blistao. U prvom poluvremenu obranio je dva zicera Velšanima, a u drugom i opasnu kontru pa udarac Garetha Balea. Kod gola Brooksa ostavljen je na streljani. Opravdao je povjerenje Zlatka Dalića i sada je on nova reprezentativna 'jedinica' nakon Lovre Kalinića.

Jedvaj (6) - Daleko je Tin od pravog ritma, opet je u završnici sezone ostao bez dostatne minutaže u Bayeru iz Leverkusena i to se osjetilo na njegovoj igri. Odigrao je korektno, ali ništa više od tog. U 50. mogao dobiti i crveni zbog starta na zglob velškog igrača.

Lovren (6,5) - Zbog slabije forme nije igrao u finalu Lige prvaka za Liverpool, ali danas je bio siguran, staložen i pravovremen. Samo jednom mu se Bale zavukao iza leđa, ali to je i za očekivati kad igrate protiv jednog od najskupljih igrača svijeta.

Vida (6,5) - S posebnim motivom igrao je u svom Gradskom vrtu Domagoj protiv otočke momčadi. Bio je siguran na prekidima i ta činjenica ohrabruje jer je upravo u tom segmentu Hrvatska imala najviše problema u Dalićevoj eri.

Barišić (6) - I kod njega se osjetio manjak minutaže u klubu. Nije imao previše napadačkih izleta koji su karakteristični za njegov stil igre, a i kod gola Velšana malo se previše povlačio. Može Borna puno bolje.

Modrić (7) - Bez Luke ova reprezentacije nije ista. Opet je razigravao 'vatrene' sjajnim loptama, bio je sjajan u distribuciji pa smo imali dobru tranziciju kojom smo stvarali probleme Velšanima.

Brozović (7) - Jako dobar bio je veznjak Intera. Trčao je, radio prostor Modriću, a stigao je i u nekoliko navrata otići naprijed.

Kovačić (7) - Okuražio se protiv Walesa, čak je i zabio gol koji je poništen zbog zaleđa Andreja Kramarića, baš šteta za hrvatskog veznjaka koji je ove sezone ostao bez gola i u klubu. Imao je par dojmljivih proigravanja.

Brekalo (7) - Uf, pakleno dobar bio je danas krilni napadač Wolfsburga i prava je šteta da u klubu ne igra više jer je golemi talent. Nekoliko puta sjajnim je driblinzima izvozao Tottenhamova Bena Daviesa.

Perišić (8) - Napunio se krilni napadač Intera pozitivnom energijom na prijateljskoj utakmici u Omišu, a to se jasno vidjelo i danas. Asistirao je za prvi gol, drugi je zabio, a imao je još nekoliko opasnih pokušaja. U Gradskom vrtu zabio je već sedam golova, to mu je omiljeni stadion.

Kramarić (6) - Neprepoznatljiv, bezopasan. Dojam je da je pola utakmice prespavao u zaleđu, a i kad bi primio loptu išao je u solo prodore koji ovog puta nisu prošli. Šteta za napadača Hoffenheima koji nas je u zadnjih nekoliko utakmica vadio svojim golovima.

Pašalić (6) - Igrao od 67. minute. Pogriješio je kod gola Velšana, pomalo dječački naivno odigrao loptu u sredinu. Ipak, imao je i jedno vrhunsko proigravanje za Kramu. Još je malo preplašen, treba mu još utakmica u nogama da bi se ugodnije osjećao u redovima 'vatrenih'.

Badelj (-) - Igrao od 76. minute, premalo za ocjenu.

Škorić (-) - Igrao od 93. minute, premalo za ocjenu.

Wales

Kod Otočana je najviše pokazao neugodni Gareth Bale. Tukao je nekoliko puta silovito, ali sve je zaustavio Livaković. Bilo ga je po cijelom terenu. Takav bi bio dobar i Realu, ali jasno je da tamo neće ostati.

Hannessey (6), Roberts (5,5), Mepham (6), Lawrence (5,5), Davies (5,5), Wilson (6), Allen (5,5), Smith (5,5), James (6), Vaulks (6), Bale (7), od 65. Brooks (6,5), od 66. Ampadu (6), od 79. Matondo (6).