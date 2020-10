Livi junak, Gvardiol odličan na beku, a Jakić potpuno podbacio

Napokon je obrana Dinama izgledala dobro. Theophile-Catherine i Danac Lauritsen u paru su ostavili dobar dojam. Livaković je obranio penal i to je bio ključni detalj, spasio je hrvatskog prvaka

<p><b>Dinamo </b>i Feyenoord odigrali su 0-0 u Maksimiru. Gosti su bili bolji prvo, a hrvatski prvak drugo poluvrijeme. Na kraju nije bilo golova. Dinamo za tjedan dana gostuje kod CSKA u Moskvi.</p><p><strong>Dominik Livaković - 8 </strong>Dominik je bio junačina Dinama. Da je Berghuis zabio penal u osmoj minuti, teško bi se Dinamo vratio. Obranio je Livaković četvrti penal ove sezone. Majstorski je to skinuo, postao je i specijalist za penale. Opet je odradio sjajnu utakmicu.</p><p><strong>Petar Stojanović - 6</strong> - Imao je nekoliko nesigurnosti u obrani. Par puta su Nizozemci zaprijetili preko njegove strane. Nekoliko je puta stajao daleko od igrača. U napadu je imao nekoliko istaknutih akcija.</p><p><strong>Kevin Theophile-Catherine - 6,5 </strong>Francuza smo s razlogom puno kritizirali u posljednje vrijeme, ali sad je odradio dobru utakmicu. U puno je duela bio siguran, nije griješio u dodavanjima. Napokon dobra njegova partija u važnoj utakmici. OK, nije bilo savršeno, ali je bilo dobro.</p><p><strong>Rasmus Lauritsen - 6,5 </strong>Danac je također izgledao dobro. U HNL-u je u prve dvije utakmice imao dosta problema, ali je protiv Feyenoorda odradio dobar posao. Čvrst u duelima, dobar u igri glavom. Dobar dojam večeras.</p><p><strong>Joško Gvardiol - 7 </strong>- Joško je bio ponajbolji igrač Dinama. Igrao je na lijevom boku, dobar u obrani, dobar u napadu. To je u mlađim uzrastima bila njegova pozicija, sad je na boku izgledao odlično.</p><p><strong>Kristijan Jakić - 5,5 </strong>- Napravio je penal, pogriješio je kod primanja lopte, a onda napravio prekršaj. To je jako utjecalo na njega. Puno pogrešnih dodavanja, jednostavno, nije to bila njegova večer. Dosad pokazao puno toga dobrog u Dinamu, sad nije bio pravi.</p><p><strong>Arijan Ademi - 6,5</strong> Nakon starta na Ademiju gosti su ostali s igračem manje. Ademi je opet bio Dinamov motor, pokupio sve što je mogao u vezi. Njegov doprinos nikad nije sporan. Petom je sjajno asistirao Ivanušecu, ali ovaj nije zabio.</p><p><strong>Lirim Kastrati - 5,5 </strong>Trudio se, ali to nije bila njegova večer. Dobio je žuti karton, a nije se uspio nametnuti po desnoj strani. Šteta što nije bolje ubacio jednu loptu u prvome dijelu. Da je to napravio, Dinamo bi vjerojatno poveo.</p><p><strong>Lovro Majer - 6 </strong>Trudio se Lovro, pokušavao, ali ove je sezone imao puno boljih partija od ove. Nekoliko je puta u izglednim situacijama loše primio loptu. Dinamova desetka mora još bolje od ovoga. </p><p><strong>Mislav Oršić - 6 </strong>Nije to bila Oršićeva partija na kakve smo naviknuli. Nije bio moćan na krilu kao u dvije prijašnje europske sezone u Dinamu. Dojam je da je ostao dosta dužan u ovoj utakmici. Imao je jedan odličan slobodan udarac, ali on mora više.</p><p><strong>Mario Gavranović - 6 </strong>Zamalo je zabio, ipak nije uspio nastaviti svoj sjajni niz. Odradio je malo više od pedeset minuta. Vodio je borbe sa stoperima gostiju. Često je bio jako usamljen u napadu. Premalo pravih lopti za njega. </p><p><strong>Luka Ivanušec od 54. minute - 5,5 </strong>Šteta što je malo zakasnio u jednoj prilici. Nakon toga je imao još bolju priliku, ali nije zabio. Dvije velike prilike, morao je jednu zabiti.</p><p><strong>Bruno Petković od 54. minute - 6,5 </strong>Bruno je imao nekoliko sjajnih poteza. Nizozemci su se njim jako teško nosili. Driblinzi, dobre lopte, bio je to pravi Petković. Njegov je ulazak pokrenuo Dinamo. Do tada je Feyenoord bio bolji. Ovakav Petković treba Dinamu.</p><p><strong>Barton Franjić od 71. minute - igrao premalo za ocjenu</strong></p><p><strong>Trener: Zoran Mamić 6,5 </strong>U početku je Dinamo bio nešto oprezniji, a onda je bio sve opasniji. Odlučio je krenuti s Gavranovićem, a Petković je bio džoker. Izvadio je Gavranovića, to je mnoge iznenadilo, ali očito nije htio riskirati s dva napadača. Pogodio je s Gvardiolom na lijevom boku, možda je prije mogao izvaditi Jakića, koji nije imao svoju večer. Dinamo napokon nije primio gol.</p>