Osvojio je europske trofeje i s Dinamom i s Feyenoordom pa poginuo u prometnoj nesreći

Mladen Ramljak za Dinamo je igrao 11 godina od 1962. godine do 1973. godine. Tada je otišao baš u Feyenoord u kojemu je bio četiri godine. Poginuo je u automobilskoj nesreći 1978. godine

<p>Oni koji su ga gledali kažu da je bio profinjen, sjajan branič, koji nikad u svoj karijeri nije napravio grub prekršaj. Kažu da je znao reći da uklizavaju oni koji kasne, a on ne kasni. <strong>Mladen Ramljak,</strong> legenda Dinama i igrač Feyenoorda. On je bez ikakve sumnje najpoznatija poveznica ova dva kluba koja u četvrtak navečer igraju u <strong>Maksimiru.</strong></p><p>Nažalost, život Mladena Ramljaka završio je tragično. Poginuo je u automobilskoj nesreći kraj Novske 1978. godine. Dinamo u njegovu čast od 2003. organizira memorijal Mladena Ramljaka, a baš su prošle godine u finalu igrali <strong>Dinamo i Feyenoord. </strong>Nizozemci su na Hitrec-Kacijanu pobijedili 2-1. </p><p>U Dinamu je Ramljak je bio nezamjenjiv srednji branič odigrao je 339 službenih utakmica za "plave". Za prvu momčad Dinama nastupao od 1962. do 1973. s kojim je osvojio kup (1965. i 1969), te Kup velesajamskih gradova 1967. godine. Od 1973. do 1977. igrao za Feyenoord iz Rotterdama te osvojio nizozemsko prvenstvo i <strong>Kup UEFA 1974.</strong></p><p>S oba je kluba sjajni Ramljak osvojio europske trofeje. Dok je igrao za Feyenoord, nizozemski novinari su bili toliko oduševljeni Ramljakom da su ga uspoređivali s legendarnim Franzom Beckenbauerom, koji je tada bio ponajbolji igrač na svijetu.</p><p>Svojom je elegancijom na travnjaku doista podsjećao na velikog njemačkog igrača, tako su tada tvrdili nogometni kroničari. Kažu da je Mladen bio miran, elegantan, hladnokrvan na terenu.</p><p>- Mladen je bio prototip modernog obrambenog igrača, bek i centarhalf, brz, okretan, znalac. Mladen i Rudo Cvek bili su igrači koji bi po svojim osobinama mogli i danas igrati u vrhunskom europskom klubu - ispričao je Milivoj Nikolić, bivši novinar Sportskih novosti, kolegi Tomislavu Dasoviću iz Večernjeg lista.</p><p>- Bio je moderan tip, zapadnjački nastrojen. Kako je volio slušati stranu glazbu, u Španjolskoj je kupio ploču Julia Iglesiasa koji je tada lansirao svoj prvi hit "Chiquilla". Tada nam je Ramljak rekao: 'Pazite, ovaj pjevač bit će velika svjetska zvijezda!' - rekao je za Večernji list Milivoj Nikolić i dodao:</p><p>- Ramljak je po svemu bio predodređen da nakon završetka karijere postane Dinamov čelnik. Bio je veliki igrač, rođeni lider, imao je ugled, karizmu, bio je omiljen među navijačima. Idealna figura za budućega direktora.</p><p>Nažalost, to se nije dogodilo jer je Mladen poginuo 13. rujna 1978. u prometnoj nesreći na autocesti kod Novske. U njegovu se čast od 2003. na Hitrec Kacijanu održava memorijalni turnir mlađih kategorija na kojemu, uz Dinamo i domaće klubove, često nastupaju i juniori europskih velikana.</p><p>Dinamo i Feyenoord inače nikad nisu igrali u službenoj utakmici, ali su odigrali tri prijateljske. Sve je tri dobio naš prvak. Prvu 1960. godine u Rotterdamu 5-1, zatim 1974. godine u Zagrebu 3-0 i 1998. opet u<strong> Zagrebu</strong> 2-1.</p>