Livijeva obrana bila je ključ, a Gavranović je Dinamov Ibra...

Dominik Livaković - (8) Nije imao previše obrana, ali zato je ona kod 1-0 za Spartak bila zlatna. Takvog Livakovića treba Dinamo. Pravi golman vas održi na životu kad treba. Njegova obrana bila je ključ povratka.

Petar Stojanović - (6,5) Od njega smo ove sezone naviknuli na puno bolje partije u Europi. Večeras se puno tražio. Imao je neke driblinge zbog kojih je Nenadu Bjelici brada još mao posjedila, ali na kraju je ostavio solidan dojam.

Marko Lešković (7) - Marko nije imao pogrešaka. Odradio je dobar posao. Imajte na umu da nije lako igrati umjesto Emira Dilavera i Kevina Theophilea, koji igra sjajno ove sezone.

Dino Perić (7) - Dino, ti zaslužuješ puno pohvala za sve utakmice ove sezone. Samo idući put napadača u petercu malo bolje čuvaj. Bio je Perić malo neoprezan i to je bilo kazna, ali sve u svemu nije to bilo tako loše.

Amir Rrahmani (6) - Amir je ubacio loptu iz koje je Gavranović izjednačio na 1-1. S tim je barem malo djelomično ispravio pogrešku kod gola slovačkog prvaka. Možda je to čak na kraju bio i autogol, ali Bjelica je vjerovao u njega, ostavio ga je u igri, a Rrahmani je u drugom poluvremenu bio puno bolji.

Arijan Ademi (7) - Kapetan je to, radilica je to, lider je to. Kakav je to samo igrač, igračina. Motor u vezi, kad treba podviknuti, onda napravi i to. S ovakvim liderom se može do proljeća u Europi.

Amer Gojak (6,5) - Odradi Gojak posao u vezi, nema što. Bjelica mu jako vjeruje u velikim utakmicama, a on mu vrati na pravi način. Bio je solidan, dobar. Onakav kakav je i trebao biti.

Dani Olmo (7) - Kakve samo lopte dijeli taj čovjek. Dani je klasa, igrač na kojemu bi Dinamo lako mogao zaraditi i više od dvadeset milijuna eura. On je baš igračina. Ima potez, ima pregled igre, ima pravu loptu. Olmo je bogatstvo ovog Dinama.

Izet Hajrović (6) - Nije to bilo Izetova večer, ali svatko ima pravo na malo slabije izdanje. Bio je sjajan protiv Fenerbahčea i Anderlechta, zabio je tri gola u te dvije utakmice. Večeras bi bio asistent da suci nisu poništili čisti gol Gavranoviću.

Mislav Oršić (8) - Zabio je za pobjedu, jedan je od junaka, ali mogao je zabiti još gol ili dva. Neće ga gol u posljednje vrijeme, nije ga išlo niti večeras, ali je ipak zabio. Dva pokušaja kod gola, ali drugi je bio neobranjiv. Oršić je jedno od najvećih pojačanja Dinama.

Mario Gavranović (9) - Moram zabijati više, svjestan sam toga. Ponavljao je Gavranović. Zabio je jedan gol u Europi ove sezone, sad je na dva, ali ovaj je bio majstorija. Tako zabijaju samo najbolji i najveći. Kako ju je samo provukao ispod golmana. Gavro je Dinamov Ibra.

Još su igrali Kadzior, Šunjić i Petković.