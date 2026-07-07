Obavijesti

Sport

Komentari 1
DRUGA VREMENA

Ljetne euforije su prošlost u Hajduku: Očekivanja su nikad manja, pala i prodaja pretplata

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Ljetne euforije su prošlost u Hajduku: Očekivanja su nikad manja, pala i prodaja pretplata
Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Proteklih godina Hajduk je na početku sezone nosila euforija, no ove godine atmosferu je narušio sukob Livaje i Garcije, ali i rezanje troškova te odlasci dosadašnjih nositelja

Admiral

Ljetni mjeseci i početak sezone, kao i igranje europskih natjecanja, uvijek su budili posebnu euforiju među hajdučkim pukom. Nova sezona, novi ciljevi i nadanja, a često je to bilo dodatno potaknuto bombastičnim pojačanjima, koja su samo povećala očekivanja. No ove godine potpuno drukčija priča.

Pokretanje videa...

Livaja odradio kaznu u Hajduku VIDEO
Livaja odradio kaznu u Hajduku | Video: Čitatelj 24sata

Štoviše, još tijekom priprema Splićani su sami sebe sabotirali te su narušili atmosferu sukobom kapetana Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije. Ta farsa trajala je danima, najbolji igrač nije trenirao jer je odbio, još na pripremama na Bledu, odraditi kazneno trčanje. Tek se u nedjelju ispričao, odradio kaznu i konačno se priključio zajedničkim treninzima.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U klubu zagovaraju mir i potpuni fokus na utakmicu 1. pretkola Europske lige, koju u četvrtak igraju protiv Žiline (20 sati), no daleko je to od mira i stabilnosti. Sami su krivi što se priča o svemu, a najmanje o prvoj utakmici u sezoni. Turbulencije i sukob Livaje s Garcijom očito su utjecali i na interes navijača za godišnje pretplate. Za razliku od prošlosezonska 19.123 pretplatnika, dva dana uoči utakmice protiv Žiline prodali su samo 10.500 pretplata. Razlog vjerojatno leži u oslabljenoj momčadi i ne baš velikim očekivanjima, ali i u drastičnom poskupljenju pretplata, za čak 30 posto.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pitanje je i u kakvom će sastavu Hajduk istrčati u četvrtak. Livaja tjedan dana nije trenirao s momčadi, nepoznato je u kakvom je stanju, a ni hoće li incident s priprema, bez obzira na to što se posuo pepelom, utjecati na njegov status u momčadi. Jer Garcia se, tako su pokazale dosadašnje odluke, čini kao trener vrlo tvrdoglava kova. Izvjesno je da će najbolji igrač tražiti priliku s klupe, a možemo očekivati da će od prve minute u vrhu napada krenuti Michele Šego, strijelac pobjedničkoga gola u posljednjoj pripremnoj utakmici, protiv Celja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...
TU ĆE VIDATI RANE

FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...

Cristiano Ronaldo nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva s Portugalom može se posvetiti uživanju u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026