Ljetne euforije su prošlost u Hajduku: Očekivanja su nikad manja, pala i prodaja pretplata

Ljetni mjeseci i početak sezone, kao i igranje europskih natjecanja, uvijek su budili posebnu euforiju među hajdučkim pukom. Nova sezona, novi ciljevi i nadanja, a često je to bilo dodatno potaknuto bombastičnim pojačanjima, koja su samo povećala očekivanja. No ove godine potpuno drukčija priča.

Pokretanje videa... VIDEO Livaja odradio kaznu u Hajduku | Video: Čitatelj 24sata

Štoviše, još tijekom priprema Splićani su sami sebe sabotirali te su narušili atmosferu sukobom kapetana Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije. Ta farsa trajala je danima, najbolji igrač nije trenirao jer je odbio, još na pripremama na Bledu, odraditi kazneno trčanje. Tek se u nedjelju ispričao, odradio kaznu i konačno se priključio zajedničkim treninzima.

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U klubu zagovaraju mir i potpuni fokus na utakmicu 1. pretkola Europske lige, koju u četvrtak igraju protiv Žiline (20 sati), no daleko je to od mira i stabilnosti. Sami su krivi što se priča o svemu, a najmanje o prvoj utakmici u sezoni. Turbulencije i sukob Livaje s Garcijom očito su utjecali i na interes navijača za godišnje pretplate. Za razliku od prošlosezonska 19.123 pretplatnika, dva dana uoči utakmice protiv Žiline prodali su samo 10.500 pretplata. Razlog vjerojatno leži u oslabljenoj momčadi i ne baš velikim očekivanjima, ali i u drastičnom poskupljenju pretplata, za čak 30 posto.

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Pitanje je i u kakvom će sastavu Hajduk istrčati u četvrtak. Livaja tjedan dana nije trenirao s momčadi, nepoznato je u kakvom je stanju, a ni hoće li incident s priprema, bez obzira na to što se posuo pepelom, utjecati na njegov status u momčadi. Jer Garcia se, tako su pokazale dosadašnje odluke, čini kao trener vrlo tvrdoglava kova. Izvjesno je da će najbolji igrač tražiti priliku s klupe, a možemo očekivati da će od prve minute u vrhu napada krenuti Michele Šego, strijelac pobjedničkoga gola u posljednjoj pripremnoj utakmici, protiv Celja.