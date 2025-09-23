Ljubičić i Ivanišević dirljivim se porukama oprostili od Pilića: 'Skupa smo se smijali i plakali'

U Rijeci je u 87. godini života preminuo Nikola Pilić, jedan od najvećih hrvatskih tenisača i trenera, čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u svjetskom tenisu. On je 2005. vodio Hrvatsku do osvajanja Davis Cupa, a isto je uspio i s još dvjema reprezentacijama. Sa Zapadnom Njemačkom osvojio je Davis Cup triput, a sa Srbijom jednom. Bivši hrvatski tenisač Ivan Ljubičić među prvima se na društvenim mrežama oprostio od ovog teniskog velikana.

"Šjor Niko... Hvala na bezbrojnim savjetima... Hvala što si nam pokazao smjer... Hvala što si bio oslonac... Hvala što si nas naučio životu", objavio je umirovljeni teniski as na X-u.

Na Instagramu se od Pilića oprostio i Goran Ivanišević.

"Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga skupa, smijali se i plakali skupa, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru", objavio je Ivanišević.

Osvajač Wimbledona 2001. godine pripada igračima koji su potekli iz Pilićeve teniske akademije, a najpoznatiji primjer je Novak Đoković koji je nerijetko isticao Pilića kao jednoga od ključnih ljudi u svom razvoju.

Carl-Uwe Steeb, koji je s hrvatskim stručnjakom triput osvajao Davis Cup, duboko je pogođen njegovom smrću. U razgovoru za njemački SID naglasio je da je Pilić bio iznimna osoba i veliki prijatelj te da njemački tenis njegovim odlaskom gubi najvažnijeg trenera u svojoj povijesti. Pilić je s njemačkom reprezentacijom ostvario povijesne uspjehe 1988., 1989. i 1993. godine, a posebno se pamti Steebova pobjeda protiv Matsa Wilandera u finalu 1988. u Göteborgu. Kasnije je i sam Steeb krenuo njegovim putem te od 1999. do 2001. vodio njemačku reprezentaciju.

Steeba je vijest o smrti zatekla nespremna jer je, kako kaže, još nedavno razgovarao s Pilićem povodom njegova rođendana.

- Prije samo šest tjedana razgovarali smo telefonom za njegov rođendan. Tada je još bio u formi i bistar. Čak je dva do tri puta tjedno igrao tenis i poslao mi je sliku s terena. Njegova smrt me zato potpuno iznenadila - rekao je Steeb.