Ljubimac Dinamovih navijača se vraća u klub. Hoće li i ostati?

Slavio je naslov s Bad Blue Boysima još kao igrač Lokomotive tijekom parade od maksimirskog stadiona do Trga bana Jelačića 2024., dugo je koketirao s "modrima", a onda je, još i prije nego što je vlast službeno preuzeo Zvonimir Boban, ostvario san i u lipnju prošle godine postao igrač plavih. No unatoč silnoj ljubavi navijača, nije se naigrao kod Marija Kovačevića. Razlaz je bio neizbježan.

Robert Mudražija (29) je, nakon svega 132 minute u šest utakmica, od čega je jedna bila od prve minute, zimus napustio Maksimir i otišao na posudbu u AEK Larnacu, a ciparski je klub u četvrtak objavio kako je njegova avantura tamo završila. Neće iskoristiti opciju otkupa pa će on, po svemu sudeći, pojaviti na prozivci na početku priprema na početku nove sezone, a u klubu će morati naći rješenje.

H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τους Robert Mudrazija και Αlejandro Cardero. https://t.co/9ChGxywKPG pic.twitter.com/QeCcuIkDTT — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) May 28, 2026

Mudri je za Larnacu odigrao 13 utakmica, zabio gol i dvaput asistirao, ali je njegov klub završio daleko iza prvaka Omonije, 18 bodova, i završio drugi. Hoće li mu Kovačević ponovno dati priliku s obzirom na činjenicu da ima još dvije godine ugovora i kako je igrač čiji je dres bio među najprodavanijima u klupskoj trgovini ili će na novu posudbu ili možda transfer? Ljeto će dati odgovor.