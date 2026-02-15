Ljubimac Hrvata je savjetovao Tudora: 'Napravi isto što i ja s Modrićem, sve proizlazi iz vjere'

Igor Tudor (47) sjeo je na užarenu klupu Tottenhama kao privremeno rješenje do kraja sezone, a njegov dolazak u sjeverni London s posebnom je pažnjom popratio i legendarni trener Harry Redknapp (78), bivši menadžer Spursa i veliki zaljubljenik u hrvatske nogometaše.

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

- Poruka za Tudora sada je slična onoj koju sam i sam koristio kada sam 2008. došao na White Hart Lane. Imali smo fantastične igrače čije je samopouzdanje bilo na dnu nakon što u prvih osam prvenstvenih utakmica nismo ostvarili nijednu pobjedu. Dakle, prvo što sam napravio je da sam podigao raspoloženje Luke Modrića i Garetha Balea te podsjetio ih koliko su dobri, kakvu kvalitetu imaju i što mogu napraviti protivniku. Morao sam uvjeriti Modrića da u to vrijeme u Premier ligi nema boljeg od njega. I sve je proizašlo iz vjere, komentirao je za britanski The Sun.

Komentirao je i problematičnost kapetana ekipe te nedostatak discipline kod Argentinca Cristiana Romera. Shvaća da je odnos trenera i igrača vrlo kompleksan, posebno kad se klub nalazi u borbi za ostanak u Premier ligi.

- Igrači se ne mogu sramiti raditi, trčati za svakom loptom i, kada je izgubite, nastaviti juriti i gurati. Problemi su očito puno dublji od same momčadi. Tudor će se morati nositi s nekoliko igrača, a ponajviše s kapetanom Cristianom Romerom. Ne možete mu oduzeti vrpcu, koliko god se to činilo kao lako rješenje. Oduzmite Romeru kapetansku traku i izgubili ste ga od prvog dana.

Redknappova "hrvatska veza" proteže se kroz nekoliko klubova, a popis imena je uistinu impresivan. Sve je počelo u West Hamu gdje je vodio Slavena Bilića, Igora Štimca i Davora Šukera. U Portsmouthu je oživio karijeru Roberta Prosinečkog, a kasnije je čak tri puta u različitim klubovima (Portsmouth, Tottenham, QPR) potpisivao Niku Kranjčara. Vrhunac s Hrvatima je dosegnuo u Tottenhamu, gdje su pod njegovom palicom u isto vrijeme igrali Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Niko Kranjčar i Stipe Pletikosa.