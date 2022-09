Ljubo o Rogeru: Kad su se prvi put susreli, kako je došlo do suradnji i koje ciljeve su imali

Ivan Ljubičić i Roger Federer 16 su puta dijelili teren, a surađivali od 2015. te u timu osvojili 15 naslova. Povodom oproštaja legendarnog Švicarca od tenisa, jedan od najboljih hrvatskih tenisača u povijesti i bivši 'broj tri' gostovao je kod Davida Lawa u The Tennis Podcastu.

- Bilo je to na ATP Finalsu 2015. Roger je igrao, a ja sam bio TV komentator za Sky Italia. Našli smo se na ručku i samo me onako ležerno pitao jesam li zainteresiran biti mu trener. Nisam to uopće očekivao i bio sam jako uzbuđen. To je za mene trenutak s kojim se jako ponosim, kada sam čuo da Roger Federer smatra da mu ja mogu pomoći. Daje ti to određenu moć, ali bio je to i posao s puno pritiska jer ipak je to Federer i osjećaš odgovornost da mora pobjeđivati. Doduše, on bi pobijedio većinu mečeva i bez trenera, ali svejedno nije skroz lagodno biti u toj poziciji - prisjetio se Ljubičić početka njihove suradnje.

Federer je svoj posljednji meč u singlu, ispostavilo se, odigrao na Wimbledonu 2021. godine. Najavljivao je veliki povratak, ali...

- I ja sam strpljivo čekao. Sve je išlo jako sporo s oporavkom od ozljede, makar smo u startu znali da će Roger najmanje 9 mjeseci biti “aut”, i više. Nadali smo se, imali vjere i očekivali da će biti sposoban vratiti se i natjecati... Ali, ipak mu je 41. Sve do ovogodišnjeg Wimbledona je bilo OK, napredovao je, stizale su dobre vijesti oko oporavka. No, malo poslije došlo je do stagnacije pa je i Roger počeo razmišljati da je dosta. Da je čekao još malo duže, možda bi se uspio vratiti, ali...

Prisjetio se Ljubičić njihovog prvog susreta...

- Igrali smo prvi put na Futuresu kad sam imao 17, a on 15 godina. Bio je talentiran klinac, ali koji nije mogao kontrolirati svoje emocije tada. Nismo, jasno, odmah postali bliski, ali na Touru smo se relativno brzo zbližili i bili smo prijatelji i dok smo se borili na terenima. On je, očito, u međuvremenu postao jedan od najvećih ikada, ali naš odnos je ostao isti, jednako dobar.

Ljubičić je u međusobnom omjeru vodio protiv Federera 2-1, na kraju je završio na 13-3 u korist Švicarca.

- To je bilo još dok on nije postao “super Roger”, bio je još mlad, ranjiv, bilo je lakše tada igrati protiv njega, ali kasnije se to promijenilo. Inače, s dobrim servisom uvijek imaš šansu protiv bilo koga, ali on je moje servise prilično lako vraćao i na neki ludi način imali smo slične stilove pa je meni to bio najgori suparnik - radi sve kao i ja, samo bolje i ne možeš pobijediti.

Federer je osvojio svoja posljednja tri Grand Slama sa 35 i 36 godina i tada postao najstariji teniski 'broj jedan'.

- Naš je cilj bio osvojiti Grand Slamove, a nakon 2016. imao je energije, vjere, samopouzdanja napretek i onda ga je jednostavno krenulo. Osvojio je Australian Open, pa Wimbledon, pa obranio Australiju 2018. i opet postao broj 1 sa 36,5 godina. To je bilo nevjerojatno i to nikako nismo planirali jer u toj dobi više ne loviš renking, već ciljaš biti najbolji samo na najvećim turnirima. Ali uspon još jednom na broj 1 premašio je očekivanja s moje strane kao trenera - zaključio je Ljubičić.

