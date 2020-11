Ljudi mi kažu da Maradona nije umro jer nosim njegov nadimak

<p>Ma, Diego nije otišao, on je tu. Uspomene na takvog čovjeka vječno ostaju, javila nam se <strong>Marija Matuzić</strong> (60), puno poznatija kao <strong>Maca Maradona.</strong></p><p>- Ljudi mi šalju poruke da Maradona nije umro jer ja nosim njegov nadimak. Naravno da ga s ponosom nosim, kad se on pojavio, ja sam kao i on rasturala u nogometu i Talijani su me prozvali Maca Maradona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Maradona</strong></p><p>Osim nadimka dobila je i njegov dres.</p><p>- Kad su mi prijatelji bili u Argentini, kupili su mi njegov reprezentativni dres, a 2016. kad je u Zagrebu bio Davis Cup, Ivan Ljubičić je uzeo taj dres i zamolio Diega da ga potpiše. Tako imam taj dres s njegovim poptiosm i plakala sam nad njim u srijedu navečer - otkrila je Maca. </p><p>- Nogomet je ostao bez velikog igrača, a svijet bez prave face, humanitarca, neponovljivog igrača. Nažalost, nisam ga nikad upoznala, nisam došla do njega, ali imam taj njegov dres koji je on potpisao i to mi ostaje uspomena za cijeli život. </p><p>Zanimljivo, Maca i Diego isto su godište, a sa 60 godina i dalje igra nogomet.</p><p>- Svi me zovu Maca Maradona jer sam ih podsjećala svojom igrom na njega. Nogomet igram i danas sa 60 godina, rođeni smo iste godine i svijet Diega mora pamtiti kao najvećeg.</p>