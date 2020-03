Ljudi umiru, mi moramo igrati nogomet. Pa je li to normalno?

U španjolskoj i Italiji je nogomet zabranjen, u Turskoj će se za vikend igrati bez gledatelja, ali Istanbul Basaksehir je svejedno igrao pred svojim navijačima protiv Kopenhagena u osmini finala Europske lige. Domaćini su pobijedili 1-0, trener gostiju bjesnio je nakon utakmice, ali ne zbog poraza, već zbog toga što se utakmica uopće igrala!

Korona virus raširio se Europom, jako puno je zaraženih, ali Uefa kao da ne brine o zdravlju igrača.

Foto: KEMAL ASLAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ova utakmica se nikad nije trebala odigrati. U Danskoj je situacija jako teška, mnogi moji igrači imaju obitelji i bliske ljude koji se bore s koronavirusom. Iznenađen sam kako smo ustvari dobro i odigrali s obzirom na cijelu tu situaciju - rekao je Stale Solbakken pa dodao:

- Već smo danima bili u kontaktu s UEFA-om, nismo htjeli da se igra, razmišljali smo i o tome da danas ne izađemo na teren. Rečeno nam je da bi neodigravanje utakmice imalo velike posljedice po mnogo ljudi. Šokiran sam osobno time koliko je UEFA bila arogantna prema nama, a posebno sam bio bijesan kada su mi Turci rekli da će se od petka sve utakmice igrati bez gledatelja.

Još žešći prema Uefi bio je trener Wolverhamptona Nuno Espirito.

- Ljudi umiru, a mi ovdje moramo igrati nogomet? Pa ovo je apsurdno - komentirao je Portugalac čija momčad je remizirala kod Olympiacosa.

Foto: COSTAS BALTAS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Susret se igrao bez gledatelja, a posebno je začudilo to što se utakmica uopće igrala jer je vlasnik grčkog kluba Evangelos Marinakis zaražen korona virusom.

No niti to nije zasmetalo Uefi koja je naredila odigravanje utakmice, a klubovi su to morali poslušati. Odgođeni su jedino susreti Inter - Getafe te Roma - Sevilla, kao i susreti iz Lige prvaka između Lyona i Juventusa te Manchester Cityja i Real Madrida.

Uefa je za utorak najavila press konferenciju, a možda se u međuvremenu i odluče na odgodu svih natjecanja. Spasili bi igrače i spriječili potencijalnu zarazu...