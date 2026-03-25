NIJE IŠLO PO PLANU

Ljutić nakon sezone za zaborav: Slalom 'brišemo', maknut ću se i pokušati ponovno uživati

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Michael Kappeler/DPA

Završena je još jedna skijaška sezona, a u posljednjim utrkama Svjetskog kupa hrvatski skijaši ostvarili su solidne plasmane, uz ponešto propuštenih prilika za još bolji rezultat. U ženskoj konkurenciji Zrinka Ljutić odradila je dobru prvu vožnju veleslaloma u Hafjellu, no u drugoj nije uspjela zadržati ritam. Nakon prve vožnje držala je 10. mjesto s 1,23 sekunde zaostatka za vodećom Valérie Grenier, ali u nastavku utrke nije napredovala te je na kraju završila kao 13.

Foto: hrvatski skijaški savez

U ukupnom poretku veleslaloma Ljutić je sezonu zaključila na devetom mjestu, dok je u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa zauzela 27. poziciju. Pobjedu u utrci odnijela je Grenier, dok su u fokusu završnice bile Mikaela Shiffrin i Emma Aicher u borbi za Veliki kristalni globus. Na kraju, Amerikanka je po šesti je put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus.

- Sezona je još jedna iza mene. Jako sam zadovoljna mnogim dijelovima današnje vožnje. Htjela sam više i mogla sam više, ali skijaški je ovo bilo dobro. Neki detalji koštali su me boljeg vremena, bile su to sitnice. Dobar osjećaj iz veleslaloma nosim u iduću sezonu. Slalom iz ove sezone brišem, pokušat ću sve naučeno iskoristiti dalje i odmoriti se. Maknut ću se malo od slaloma i ponovno pronaći užitak u njemu, to će doći, samo mi treba vremena - rekla je Ljutić.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: PONTUS LUNDAHL/REUTERS

Kod skijaša najviše razloga za slavlje imali su Norvežani, koji su pred domaćom publikom u Hafjellu proslavili dvostruku pobjedu. Timon Haugan pobijedio je u posljednjem slalomu sezone, dok je njegov sunarodnjak Atle Lie McGrath osvojio Mali kristalni globus u toj disciplini.

Dramatičan rasplet u slalomu: McGrathu Globus, a Braathen je izletio! Kolega završio u top 20

McGrath je do naslova stigao osmim mjestom, nakon što je njegov jedini konkurent, Lucas Pinheiro Braathen, odustao u drugoj vožnji. Jedini hrvatski predstavnik Samuel Kolega završio je na 18. mjestu, čime je sezonu među slalomašima zaključio na 23. poziciji. Filip Zubčić završio je sezonu na 32. mjestu u toj disciplini. Veliki kristalni globus za ukupnu pobjedu u sezoni 2025./26. već je ranije osigurao Švicarac Marco Odermatt, koji ne vozi slalomske utrke.

- Završila je i ova sezona, bila je duga. Obilježilo ju je dobro skijanje uz neke glupe pogreške i, nažalost, nisam bio dovoljno konstantan za plasman u Top 15. No nema veze, borba ide dalje. Završio sam u Top 30, što je također dobro. Današnja vožnja bila je dobra osim nekoliko pogrešaka, imao sam drugo vrijeme druge vožnje. Znam da mogu više i to mi je cilj pokazati iduće godine - poručio je Kolega.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

