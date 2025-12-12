Obavijesti

GOSTOVALA KOD SHIFFRIN

Ljutić: U Zagrebu nikog nije briga za mene i to mi odgovara

Piše Petar Božičević,
Dođem igrati košarku i sve je normalno iako sam dan prije pobijedila u Svjetskom kupu. Dođem u trgovinu i prodavačice su sretne što sam ih samo pozdravila, kaže hrvatska skijašica

Zrinka Ljutić i Mikaela Shiffrin suparnice su u Svjetskom kupu, a uoči slaloma u utorak u francuskom Courchevelu Hrvatica je gostovala u emisiji kod Shiffrin. Otkrila je nepoznate detalj o sebi. 

- Bavila sam se puno sportova. U judu sam došla do zelenog pojasa, išla sam na natjecanja, jednom sam bila druga u Hrvatskoj - započela je Ljutić nakon čega ju je Shiffrin pitala bi li mogla pretući nekoga tko ju napadne na ulici. Odgovor Ljutić ju je iznenadio. 

- U školi je bio zlostavljač koji je bio zločest prema drugima, pa sam došla, napravila potez i srušila ga. Zvuči kao da sam ja bila zlostavljač, a ne on - rekla je Ljutić kroz smijeh. 

Shiffrin je pohvalila reakciju hrvatske skijašice i rekla joj da je cool. 

Vrlo zanimljiv je bio i dio o životu u Zagrebu o čemu se Ljutić raspričala. 

- U Zagrebu nikoga nije briga za mene i to mi odgovara, mislim, sretni su zbog moga uspjeha, ali skijanje ovdje nije cijeli život, ovo je veliki grad, nije neko austrijsko selo gdje je skijanje cijeli život. Ovdje ljudi idu na posao, imaju svoje probleme, čekaju autobus za školu - rekla je Ljutić i dodala:

- Zato mi je bilo lakše imati prijatelje koji nikad nisu niti skijali, a sada mi pružaju podršku i sretni su zbog mene. Dođem igrati košarku i sve je normalno iako sam dan prije pobijedila u Svjetskom kupu. Dođem u trgovinu i prodavačice su sretne što sam ih samo pozdravila - kaže naša skijašica. 

