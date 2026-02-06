Obavijesti

Ljutić uoči ZOI-a: Ovo je prilika da ostvarim san. U Cortini sam trenirala, to će mi koristiti...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: hrvatski skijaški savez

Olimpijske igre meni znače priliku da ostvarim svoj san, da pokažem svoje najbolje skijanje i da uživam u skijanju među svjetskom elitom, rekla je Zrinka Ljutić

Počinju 25. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini i hrvatski olimpijci spremni su boriti se za medalje. Naše najveće uzdanice su u skijanju, a jedna od najvećih hrvatskih nada je Zrinka Ljutić. Ove sezone ne ide joj kao prošle, ali je spremna na Olimpijskim igrama pokazati što zna i "potući se" za medalju. Tu je i Leona Popović, a obje će voziti veleslalom 15. veljače te slalom 18. veljače. Javile su se iz Italije. 

- Olimpijske igre meni znače priliku da ostvarim svoj san, da pokažem svoje najbolje skijanje i da uživam u skijanju među svjetskom elitom. Nakon zadnje utrke bila sam mako kod kuće, zatim pripreme u Rovinju da se spremim i da malo odmorim glavu.  Nalazim se u malom skijalištu u okolini Cortine i tu se pripremam do 12. veljače, a onda prije utrke veleslaloma selim u Cortinu i tamo sam do završetka Igara - rekla je Zrinka pa dodala:

- U Cortini nemam puno iskustva, nisam vozila trke, ali sam trenirala na stazi gdje će biti slalom. To mi je korisno iskustvo, nisam bila na stazi gdje je veleslalom, ali čula sam da nije ništa preteško tako da vjerujem da ću se normalno prilagoditi na utrci.

Slično je rekla i Leona Popović koja je pauzu iskoristila za odmor i trening te je naglasila kako za nju Igre znače zajedništvo. Otvaranje Igara je u petak u 20 sati uz prijenos na HRT-u 2 te će se tamo prenositi i nastupi hrvatskih olimpijaca.
 

