Ljutiti Caktaš: Pa neprihvatljivo je izgubiti na ovakav način!

Pucao sam visoko, znao sam da je teren natopljen i tako sam pogodio jedanaesterac. Poveli smo, ali individualne pogreške su nas opet koštale poraza, kazao je Caktaš...

<p>U jednom trenutku izgledalo je kako da vam ni peraje neće pomoći da zabijete gol. Više je to sličilo na vaterpolo, nego na nogomet. Cilj je bio držati loptu što duže u zraku jer dodavanja nisu imala smisla. Lopta se nije mogla micati po travnjaku od silne kiše koja je natopila poljudski travnjak.</p><p><strong>Rijeka</strong> je još jednom osvojila Split, ali ovaj put u nemogućim uvjetima. Momčad Simona Rožmana pobijedila je <strong>Hajduk</strong> 2-1 u teškom susretu gdje je sreća bila presudni faktor.</p><p>Obje momčadi krenule su napadački, igrao se zanimljiv nogomet s puno presinga unatoč pljusku koji je padao od početka susreta. Hajduk je poveo već u 10. minuti golom Mije Caktaša iz penala, ali Rijeka se uspjela vratiti. Nakon nekoliko prilika, do gola su došli u 40. minuti. Tomečak je ubacio u Hajdukov peterac, lopta je pogurala loptu koja je prebacila Jakoliša i došla do Lončara koji je zakucao za 1-1.</p><p>- Pucao sam visoko, znao sam da je teren natopljen i tako sam pogodio jedanaesterac. Poveli smo, ali individualne pogreške su nas opet koštale poraza. Bilo bi drukčije da smo na poluvrijeme otišli sa prednošću, ali ne smijemo dopustiti ovako jeftine zgoditke - rekao je ljutiti kapetan Hajduka Mijo Caktaš nakon novog poraza njegove momčadi.</p><p>A drugo poluvrijeme? Nemoguća misija. Toliko kiše je palo da travnjak više nije mogao skupiti svu vodu pa su se počele pojavljivati lokve na terenu. Nemoguće je bilo kombinirati, većinom se igralo na visoke lopte i kako očistiti loptu od svog gola. U takvom načinu igre bolje se snašla Rijeka. Andrijašević je nabio loptu prema naprijed, Menalo je pretrčao Simića, dogurao loptu do Posaveca i zabio za 2-1. Za pobjedu.</p><p>- Čestitam Rijeci na pobjedi, ali na ovakav način je neprihvatljivo izgubiti. Moramo popraviti i realizaciju, našim napadačima treba puno prilika za pogodak i to se mora promijeniti. Srećom, nogomet nudi šansu za popravni svakih tjedan dana. Nadamo se pobjedi u Varaždinu - zaključio je Caktaš.</p>