Ljutiti Jelavić: Bili smo jako nonšalantni i neodgovorni!

Nogometaši Gorice prekinuli su crni niz s četiri poraza te zaključili 12. kolo HNL-a s uvjerljivom domaćom pobjedom nad Lokomotivom 4-1. Raspucala se Carevićeva momčad u utakmici s dva autogola, Stojakovića i Matijaša.

- Mislim da smo stvarno zaslužili i da smo vratili ono što nismo imali u zadnjih utakmica, tu agresivnost. To su neke generalne stvari u nogometu, koje su jednostavno izostale. Fokus, agresivnost i to i to. U prvom poluvremenu smo igrali odličan presing, stvarno radili ogroman posao. Onda smo iz tih situacija iz presinga bili jako opasni. Moramo reći kako smo zabili iz njihove greške. Međutim, takve te stvari nagrade kad si dobar. Tako da, stvarno sam zadovoljan. Drugo poluvrijeme, svjesno smo se spustili. Jednostavno smo bili pragmatični i željeli smo isključivo sačuvati taj rezultat. Nismo imali dobar niz, nažalost, ali moram pohvaliti momčad - rekao je trener Gorice Mario Carević.

- u nekim smo utakmicama prelako primali golove. Bez objašnjenja, nismo bili u dobrom momentu, ali nedopustivo je da takve golove primamo. Radili smo to, analizirali smo. Mislim da nam je ušlo u glavu i da smo dobro čuvali sve, svaki odbijanac. Sad smo bili dobri, radili smo na tome. Samo trebamo zadržati. Ne mogu se previše veseliti ove pobjede iz razloga, što smo došli iz jedne negativne serije. Zato sam ovdje. Zato želim ova tri dana pripremu koja je najbolja moguća i da tu potvrdimo ovu pobjedu. Dolazi nam Vukovar, koji je u naletu i ima dobre individualce. Imamo jako malo odmora. Međutim, moramo skupiti glave i ići po novu pobjedu.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gorica, unatoč krizi, ima 14 bodova na kontu, tri manje od trećeplasiranog Slavena.

- Ja sam zadovoljan bodovnim saldom. Opet ću ponoviti, ovo je skroz nova momčad. Mi smo dosta igrača izgubili, doveli to što smo doveli. Jednostavno imamo limite. Treba vrijeme da bismo bili do kraja ono što ja želim. Naravno da se u takvom procesu događaju oscilacije. Malo su dojam pokvarile prethodne četiri utakmice. Dogodio se taj poraz protiv Osijeka i onda uđeš u nesigurne vode. Ako i postoji neki alibi, to je da smo igrali protiv vrhunskih momčadi. Rijeka, Hajduk, Varaždin... Tu je i Osijek koji ima problem ove sezone, ali imaju kadar i individualnost ogromnu. Rekao sam i ranije koliko je ta Liga 10 neizvjesna i teška. Teško je zaredati, nama manjim momčadima, dvije pobjede. To je jednostavno tako.

Nikica Jelavić, s druge strane, nije bio od velikih riječi. Lokomotiva je tri utakmice bez pobjede.

- Mi smo bili jako loši i nismo izgledali dobro. Bilo je dosta teško nakon toga, prva dva gola sami sebi smo zabili. Bili smo neodgovorni i nonšalantni. Nemam ništa pametno za reći, dolazi nam bitna utakmica za pet dana protiv Slavena. Probat ćemo se odmoriti, analizirati i izgledati puno bolje - rekao je trener Lokomotive.