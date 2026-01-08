Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Hrvatska je u prijateljskoj utakmici, u krcatoj zagrebačkoj Areni, izgubila od Njemačke (32-29) u pretposljednjem testu pred Europsko prvenstvo. U nedjelju slijedi nova prijateljska, ovaj put u Hannoveru.

Bila je to egal utakmica, iznimno izjednačena, ali u završnici su Nijemci kaznili naše pogreške i zasluženo došli do pobjede. Riječ je o reprezentaciji koja je demonstrirala Areni ono što svi znaju, a to je da na Europskom prvenstvu ciljaju jako visoko.

Arena je pljeskom ispratila naše rukometaše, koji su pružili solidnu predstavu i jako se dobro držali protiv jednog od favorita za medalju, ali izbornik Dagur Sigurdsson bio je ljutit. Opleo je po igračima, što je atipično za njega, pogotovo kada je u pitanju prijateljska utakmica.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Razočaran sam. Nisam sretan ni načinom na koji smo se vraćali, posebno u prvom dijelu. To je bilo kriminalno, užasno. Velika većina golova pala je kroz sredinu naše obrane. Nismo se vraćali dovoljno brzo i to je nešto na čemu moramo poraditi. U obrani smo se premalo kretali. Bilo je premalo agresivnih kretanja i zato imamo puno toga što moramo napraviti kako bismo napredovali.

Jako ste kritični nakon ove utakmice.

- Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili. Svi smo u istom čamcu. Moramo pokušati naći način kako ispraviti pogreške.

Njemačka je težak protivnik, a takvi vas čekaju i na prvenstvu.

- Ovo je bila teška utakmica. Oni su jaka momčad, moramo biti na najboljoj razini kako bismo pobjeđivali protiv njih i ostalih momčadi takvog ranga. Prvo moramo analizirati protivnika i vidjeti gdje smo griješili.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kakva je bila atmosfera?

- Sjajno se bilo vratiti. Puno hvala navijačima što su nas podržali, iako utakmica nije završila u našu korist. Uvijek želimo bolje, ali danas nismo mogli. Moramo ostati fokusirani i raditi kako bismo bili bolji - zaključio je Sigurdsson.

Za tri dana slijedi nova utakmica, ovaj put u Hannoveru.

- Vodio sam Nijemce prije 10 godina, tu su još tri, četiri igrača. Uvijek su teške utakmice, pobijedili smo u zadnjih nekoliko, ali uvijek je bilo neizvjesno. Idemo napraviti sve da okrenemo rezultat u Hannoveru.

Prelog: Konferencija za medije hrvatske muške rukometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Njemački izbornik Alfred Gislason, Sigurdssonov sunarodnjak, očekivano, bio je dobre volje.

- Bio je to sjajan test pred Europsko prvenstvo. Isprobao sam većinu igrača i sretan sam s puno stvari. Obrana je bila jako dobra, tranzicija sjajna, ali isto tako je i Hrvatska bila jako dobra. Bilo je bitno odigrati dobru utakmicu, da igrači odrade ono što sam zatražio od njih. Sretni smo zbog pobjede, ali to nam je bilo u fokusu, važnije je bilo odigrati sigurnu i dobru utakmicu. Radili smo tehničke greške u prvom poluvremenu, ali cjelokupno gledano, zadovoljan sam. Želim sve najbolje Hrvatskoj i uvjeren sam da će daleko otići na turniru. Vidjet ćemo se opet za tri dana - kazao je Gislason.