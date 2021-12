Podatci o učinku Jana Mlakara u dresu Hajduka su više nego zanimljivi, naime, od šest golova koliko je slovenski reprezentativac postigao u dresu Hajduka, nijedan nije zabio na Poljudu, a najveća utakmica koju je odigrao na Poljudu nije bila u dresu Hajduka, nego u dresu reprezentacije Slovenije. No Hajdukov Slovenac se ni najmanje ne brine zbog toga.

- Gol za Hajduk na Poljudu mi je još uvijek neostvarena želja, ali ne sekiram se radi toga. Znam da će to doći, zabit ću na Poljudu, i to će biti u nekoj top utakmici – uvjeren je Mlakar, a prva prilika mu se pruža već u nedjelju.

I to kakva prilika, Hajduk će pred krcatim tribinama na Poljudu dočekati Osijek a pobjedom bi na zimsku stanku otišli s minimalnim zaostatkom za vrhom prvenstvene ljestvice.

- Svjesni smo da nam je ovo jako bitna utakmica, zadnja ove godine, s pobjedom možemo jako puno dobiti, ali i puno izgubiti ako izgubimo. Fokusirani smo na našu igru, da odigramo kako mi znamo i umijemo, i vjerujemo u našu pobjedu. Znamo da dugo nije bilo ovakvog interesa za utakmicu, i na nama je da damo sve od sebe, da naši navijači mogu uživati. Ima jako puno interesa za ulaznice, meni dolazi prijatelj sa suprugom iz Slovenije, možda i netko od rodbine, ali nemam viška ulaznica, sve sam podijelio suigračima iz Splita kojima trebaju.

Tri dana uoči derbija rasprodano je više od pola kapaciteta stadiona, nema sumnje kako će Hajduk imati veliku podršku.

- Već sam igrao na rasprodanom Poljudu i bio je sjajan ambijent. Iako sam bio na suprotnoj strani, u dresu Slovenije, gledatelji su me pozdravili pljeskom, i to je ambijent koji ću pamtiti za cijeli život. Kad čuješ da cijeli stadion pjeva, to je jako dobar osjećaj.

Polusezona na izmaku nije ni najbolja ni najgora u Mlakarovoj karijeri.

- Mogla bi biti bolja, ali i lošija. Uvijek to tako gledam. Malo me mučila ozljeda, prolazio sam i fazu prilagodbe, ali mentalno i fizički se jako dobro osjećam i imam još mjesta za napredak. Nije da se nisam dobro osjećao u Splitu, dapače, od prvoga dana se lijepo osjećam, ali trebalo je vremena da se neke stvari poklope. Možda je to i podsvjesno, kad dođeš u novu sredinu sve ti je novo, bez obzira što ti je dobro. Sigurno da mi i obitelj donosi stabilnost, dobio sam i dijete i sigurno da se jako lijepo osjećam u Splitu, ali, kako se kaže, na lijepo i dobro se čovjek uvijek lako navikne – kaže Mlakar, koji je u Split stigao kao klasična "devetka" no i Gustafsson i Dambrauskas koristili su ga i na krilu.

- Zna se da sam ja "devetka" da mi ta pozicija najviše odgovara, ali mogu igrati i na boku, sve što treba da pomognem momčadi. Kad sam se vratio u Maribor nije išlo sve po planu, a na koncu sam bio najbolji golgeter lige. Ništa nije gotovo, uvijek moraš biti pozitivan, i tek na kraju se gleda gdje si i što si napravio.

Protiv Lokomotive je pokazao da ima "nos za gol" da se zna naći na pravom mjestu.

- Nastojim uvijek ispratiti akciju do kraja. Vrlo često obrana ne očekuje da će netko biti na drugoj vratnici, i to je uvijek dobra prilika. Inače imam osjećaj gdje će lopta doći i tamo se pokušavam naći. Ali bez obzira na golove nisam zadovoljan ishodom utakmice protiv Lokomotive, ljuti smo sami na sebe što smo prosuli dva boda na način na koji smo ih prosuli. Nismo previše pričali u svlačionici o utakmici jer znamo da ne možemo više ništa napraviti. Znamo gdje smo usr..., moramo ići naprijed i igrati bolje.

Mlakar kaže da nikad u karijeri nije imao suigrača poput Marka Livaje.

- Kako Marko izgleda na terenu i kako sve radi s lakoćom je nevjerojatno. On jako puno donosi ovoj momčadi, a cilj je da i mi ostali damo što više. Ako ćemo igrati samo na jednog igrača, protivniku će se biti lakše braniti. Drago mi je da u zadnjih nekoliko utakmica više igrača daje doprinos, to je dobro za samopouzdanje cijele momčadi. U zadnjih šest utakmica zabili smo 20 golova, imam osjećaj da lako dolazimo u prilike, i samo tako moramo nastaviti. Imamo kvalitetu, moramo biti ponizni, raditi i golovi i pobjede će doći.

Osijek ima najčvršću obranu lige i po svemu ne odgovaraju stilu igre Hajduka.

- Kompaktni su, znaju što žele i igraju na rezultat. Na vrhu su ljestvice, imaju kvalitetu, znaju kako igraju i dobro im ide. Treba imati respekt prema njima, ići u utakmicu 100% i u isto vrijeme igrati svoj najbolji nogomet ako želimo pobjedu. Zadnjih šest utakmica igrali smo kao momčad, zajedno, jedan za drugoga, i vjerujem da ćemo isto to pokazati i u nedjelju.

Iako kod Dambrauskasa nije uvijek u prvom planu, Jan Mlakar je pohvalio novog trenera.

- Trener zna iz svakoga izvući maksimum, čak i na treningu ima dosta natjecanja. I kad se dobije i kad se napravi nešto loše, uvijek to analizira i pronalazi načina kako možemo igrati bolje. Očito nam odgovara njegov stil i način. Imao sam puno trenera i teško mi je uspoređivati ih, ali posebno pamtim Simona Rožmana i Paola Sousu kog koga sam debitirao u seniorskom nogometu.

Na pitanje je li Dinamo najveći konkurent za vrh ljestvice, Mlakar je odgovorio diplomatski:

- Sva tri kluba koja su na vrhu ljestvice su konkurenti, a Dinamo po snazi momčadi mora biti u tom društvu.

Sličan odgovor dobili smo i kada je u pitanju Mlakarova novogodišnja želja:

-Svi znamo koji su nam ciljevi. Želja mi je da ostanemo ponizni i nastavimo raditi kao i do sada, i ako tako bude, na koncu će nam se ispuniti ono što svi želimo...